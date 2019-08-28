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صور.. حملة بمديرية تعليم كفر الشيخ للكشف عن تعاطى المخدرات

الأربعاء، 28 أغسطس 2019 05:18 م
صور.. حملة بمديرية تعليم كفر الشيخ للكشف عن تعاطى المخدرات جانب من الحملة
كفر الشيخ - محمد سليمان

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شهدت مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، برعاية الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، حملة لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، ووزارة الصحة، للكشف عن تعاطى المخدرات بين موظفى الجهاز الإدارى بالدولة.

 

وتم أخذ عينات من موظفى ديوان المديرية، ويتم استخراج النتيجة فى حينه، إن كانت سلبية أو إيجابية.

 

جانب من الحملة (6)
جانب من الحملة 

 

جانب من الحملة (7)
جانب من الحملة 

 

جانب من الحملة (8)
جانب من الحملة 

 

جانب من الحملة (9)
جانب من الحملة

 

جانب من الحملة (1)
جانب من الحملة 

 

جانب من الحملة (2)
جانب من الحملة 

 

جانب من الحملة (3)
جانب من الحملة 

 

جانب من الحملة (4)
جانب من الحملة 

 

جانب من الحملة (5)
جانب من الحملة 

كفر الشيخ

محافظة كفر الشيخ

تعليم كفر الشيخ

تحليل مخدرات

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