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صور.. جمارك مطار برج العرب تضبط محاولة تهريب كمية من أجهزة اللاسلكي والتتبع

الأربعاء، 28 أغسطس 2019 10:46 م
صور.. جمارك مطار برج العرب تضبط محاولة تهريب كمية من أجهزة اللاسلكي والتتبع
كتب محمود عبد الغنى

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تمكن رجال الجمارك بقرية البضائع بمطار برج العرب من ضبط محاولة تهريب كمية من أجهزة اللاسلكي وأجهزة التتبع بالمخالفة لأحكام قانون الإتصالات والتعليمات الأمنية وبغرض التخلص من القيود الاستيرادية والتهرب من سداد الرسوم الجمركية.

وقالت مصادر جمركية، إنه بناء على إخبارية مشتركة بوجود أصناف مخالفة وغير واردة بالمستندات ضمن مشمول بوليصة الشحن رقم 23542153090 واردة من هونج كونج على طائرة الخطوط الجوية التركية بيان جمركى رقم 1093 لسنة 2019 ترانزيت منطقة حرة بإسم شركة ر . م ومشمولها طبقا للمستندات عبارة عن 25 طرد مستحضرات تجميل بوزن 938 كيلوجرام .

تم المعاينة من قبل لجنة جمركية، تبين وجود 28 جهاز لاسلكي ماركة موتورولا و 2 جهاز لاسلكي ماركة سي دي و 124 جهاز تتبع بالأقمار الصناعية GPS بلوازمها وكمية من الأدوية البشرية.

قرر سامى رمضان مدير عام جمارك الصادرات والواردات الجوية بالإسكندرية إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير محضر ضبط جمركى والتحفظ على المضبوطات وإخطار الجهات المختصة.

أجهزة اللاسلكي (1)
 

 

أجهزة اللاسلكي (2)
 

 

أجهزة اللاسلكي (3)
 

 


جمارك المطار

اجهزة لاسلكية

مطار القاهرة

جمارك مطار القاهرة

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