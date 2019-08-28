صور.. توصيل المرافق والخدمات بمشروع القرى النموذجية فى الخارجة بالوادى الجديد

الوادى الجديد - ماهر أبو نور

تفقد اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادى الجديد، أعمال المرافق والخدمات بمشروع القرى النموذجية التى تم إنشاؤها شمال قرية المنيرة بمركز الخارجة.

ووجه المحافظ بأن تكون المنطقة الخدمية والتى تضم المسجد ومدرسة ابتدائية والوحدة الصحية فى منتصف المشروع لخدمة كافة القرى، كما وجه بإنشاء سوق تجارى بكل قرية وتمهيد وتسوية الطرق الداخلية.

وأوضح "الزملوط"، أنه يجرى حاليا الانتهاء من محطة مياه الشرب، موجها بحفر بئر سطحى لرى الحزام الشجرى والمسطحات الخضراء.

جدير بالذكر أن التقديم للحصول على منزل وقطعة أرض بمساحة 5 فدادين بالمشروع، لا يزال متاحا لأبناء المحافظة، وذلك حتى الأول من شهر سبتمبر المقبل .

وفى سياق آخر وجه محافظ الوادى الجديد بسرعة رفع كفاءة المناطق الأثرية والسياحية بالمحافظة وتجهيزها لاستقبال الوفود المشاركة بمهرجان التمور الدولى الخامس المزمع إقامتها بالمحافظة خلال نوفمبر المقبل .

كما وجه الزملوط بتجهيز برامج ترفيهية للوفود المشاركة فى مهرجان التمور، بالإضافة إلى عمل مقايسة تقديرية للعمارة رقم 230 المجاورة لديوان عام المحافظة لرفع كفاءتها وتطويرها واستغلالها الاستغلال الأمثل فى تسكين ضيوف المحافظة الزائرين وضرورة تحصيل كافة المستحقات المالية على المشروعات المؤجرة ومنح مهل للمتعثرين، وذلك للتيسير عليهم لتوفيق أوضاعهم .

وعلى جانب آخر، وجه اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد بإعداد مقايسة بمستلزمات وتكاليف مشروع بطاريات الأرانب الجارى إنشاؤه بقرية الشركة 55 التابعة لمركز الخارجة.

جاء ذلك خلال تفقده لمشروع الاستزراع السمكي، المقام على مساحة 1050م2 وبتكلفة مالية تقدر ب 1.8 مليون جنيه، ويضم 6 أحواض للذريعة و3 أحواض للأمهات و 12 حوض طحالب، وذلك لإنتاج أسماك مختلفة الأحجام والأوزان لإنتاج الأسماك الطازجة وتوفيرها بالأسواق.

كما تفقد مشروع إنتاج علف الأزولا، وهو أحد مشروعات الشباب المطروحة ضمن مبادرة "ماذا تفعل لو كنت محافظ" والتى تبنتها المحافظة ويتم متابعتها من قبل المختصين لضمان نجاح التجربة.



محافظ الوادى الجديد يتفقد أعمال توصيل المرافق والخدمات بمشروع القرى النموذجية بالخارجة



محافظ الوادى الجديد يتفقد أعمال توصيل المرافق والخدمات بمشروع القرى النموذجية بالخارجة



محافظ الوادى الجديد يتفقد أعمال توصيل المرافق والخدمات بمشروع القرى النموذجية بالخارجة



محافظ الوادى الجديد يتفقد أعمال توصيل المرافق والخدمات بمشروع القرى النموذجية بالخارجة



محافظ الوادى الجديد يتفقد أعمال توصيل المرافق والخدمات بمشروع القرى النموذجية بالخارجة



محافظ الوادى الجديد يتفقد أعمال توصيل المرافق والخدمات بمشروع القرى النموذجية بالخارجة



محافظ الوادى الجديد يتفقد أعمال توصيل المرافق والخدمات بمشروع القرى النموذجية بالخارجة



محافظ الوادى الجديد يتفقد أعمال توصيل المرافق والخدمات بمشروع القرى النموذجية بالخارجة



محافظ الوادى الجديد يتفقد أعمال توصيل المرافق والخدمات بمشروع القرى النموذجية بالخارجة



محافظ الوادى الجديد يتفقد مشروع بطاريات الارانب بقري الشركة ٥٥ بالخارجة



محافظ الوادى الجديد يتفقد مشروع بطاريات الارانب بقري الشركة ٥٥ بالخارجة



محافظ الوادى الجديد يتفقد مشروع بطاريات الارانب بقري الشركة ٥٥ بالخارجة



محافظ الوادى الجديد يتفقد مشروع بطاريات الارانب بقري الشركة ٥٥ بالخارجة



محافظ الوادى الجديد يتفقد مشروع بطاريات الارانب بقري الشركة ٥٥ بالخارجة



محافظ الوادى الجديد يتفقد مشروع بطاريات الارانب بقري الشركة ٥٥ بالخارجة



محافظ الوادى الجديد يتفقد مشروع بطاريات الارانب بقري الشركة ٥٥ بالخارجة