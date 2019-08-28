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صور .. تعرف على أكبر مجسم للهجن فى العالم مقره السعودية

الأربعاء، 28 أغسطس 2019 03:01 م
صور .. تعرف على أكبر مجسم للهجن فى العالم مقره السعودية أكبر مجسم للهجن فى العالم
رسالة الطائف - محمد حسين

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أقيم فى حديقة الملك فيصل بمدينة الطائف السعودية أكبر مجسم للهجن فى العالم ضمن فعاليات مهرجان سباق ولى العهد للهجن.
 
أكبر مجسم للهجن فى العالم بالسعودية
أكبر مجسم للهجن فى العالم بالسعودية

المجسم على قاعدة فولاذية ضد التآكل، ويبلغ عرض المجسم 10 م، وارتفاعه 4.65م، ومزود بــ 51.200 ألف مصدر إضاءة وبأشكال هندسية ، وأصبح المجسم معلماً بارزاً ورمزاً حضارياً يعزز تواجد اسم السعودية في موسوعة جينيس للأرقام القياسية.

أكبر مجسم للهجن فى العالم بالسعودية
أكبر مجسم للهجن فى العالم بالسعودية

 

وحققت السعودية رقما فى مهرجان ولي العهد للهجن العام الماضى كأكبر فعالية هجن بتسجيل أكبر عدد مطايا مشاركة في سباقات الهجن بعدد 11.186 تنافست في 787 شوطاً.

أكبر مجسم للهجن فى العالم بالسعودية
أكبر مجسم للهجن فى العالم بالسعودية

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