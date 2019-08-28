صور .. تعرف على أكبر مجسم للهجن فى العالم مقره السعودية

المجسم على قاعدة فولاذية ضد التآكل، ويبلغ عرض المجسم 10 م، وارتفاعه 4.65م، ومزود بــ 51.200 ألف مصدر إضاءة وبأشكال هندسية ، وأصبح المجسم معلماً بارزاً ورمزاً حضارياً يعزز تواجد اسم السعودية في موسوعة جينيس للأرقام القياسية.



أكبر مجسم للهجن فى العالم بالسعودية

وحققت السعودية رقما فى مهرجان ولي العهد للهجن العام الماضى كأكبر فعالية هجن بتسجيل أكبر عدد مطايا مشاركة في سباقات الهجن بعدد 11.186 تنافست في 787 شوطاً.