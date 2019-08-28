صور.. تعرف على أصغر هجان حقق لمصر الفوز فى فى سباق ولى العهد بالسعودية

رسالة الطائف - محمد حسين

منصور عبدالله سليمان، هجان مصرى عمره 18 سنة، استطاع أن يحقق لمصر الفوز فى شوط المارثون لمسافة 10 كيلو مترات بالحصول على المركز الأول فى زمن 21 دقيقة و44 ثانية ويحصل الجمل الذى امتطاه على جائزة السباق وقدرها 30 الف ريال سعودى.

قال منصور فى تصريح خاص لـ" اليوم السابع" عقب فوزه، إنه قاد الجمل غبشان الذى يملكه سلامه أبو إبراهيم التربانى، موضحًا أن مهمته كانت امتطاء ظهر الجمل ودفعه للتنافس مع هجن اخرى على ميدان الطائف بالسعودية .

وأشار منصور إلى أنه منذ صغره وهو مغرم بقيادة الهجن، وأصبح أحد ابطال السباقات الذين يستعين بهم مربى أصحاب الإبل فى ركوبها اثناء السباقات .

وتابع قائلا إنه ابن من أبناء وسط سيناء، وقضى حياته مع الهجن لافتًا إلى أن أسعد لحظة بالنسبة له كانت هى تمكنه فى اللحظات الاخيرة من الدفع بقوة بالجمل الذى يسابق به حتى تجاوز منافسه ووصل لخط النهاية وحقق المركز الأول، موضحًا أن أصعب لحظاته كانت وهو يسمع الجمهور ينادى تحيا مصر عند الفوز وتحقيق أول المراكز.

وأكد منصور أنه منذ نزوله من على ظهر الجمل بعد تحقيق الفوز أعلن أن فوزه هى اهداء لكل مصرى بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى

يذكر أن فعاليات سباق المارثون فى سباق ولى العهد للهجن بالطائف اليوم اعتمدت على التنافس للهجن التى يقودها الراكب البشرى وهو تقليد قديم فى سباقات الهجن ويعتمد ملاك الهجن فيه على اختيار اصحاب الخبرة من الشباب صغار السن من الأوزان الخفيفة، وتجرى بقية اشواط السباقات باستخدام الراكب الآلى الذى يركب على ظهر الجمل المتسابق ويدار آلياً بالريموت كنترول عن بعد.



