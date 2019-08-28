صور.. المشروعات الصغيرة بريق الأمل بالفيوم وفرت 2467 فرصة عمل دائمة ومؤقتة

الفيوم – رباب الجالى

أعاد جهاز المشروعات الصغيرة والتوسطة، الحياة إلى المحافظات كما أعاد الأمل إلى الشباب وكفل للسيدات المعيلات حياة كريمة من خلال ما يقدمه الجهاز من مشروعات صغيرة ومتوسطة تسهم فى توفير الآلاف من فرص العمل، ويتكفل الجهاز بتذليل كافة الصعوبات حيت تقام هذه المشروعات ويبدأ فى عمل خطة للتسويق ويقوم بالمتابعة المستمرة لمدى كفاء المشروع وجدية المستفيد به وهو ما يظهر جليا في آخر إحصائية لجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة عن شهر يوليو.

حيث أن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالفيوم أفاد فى تقريره أن إجمالى قيمة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر التى قام بها وبتنفيذها الفعلى من خلال الإقراض المباشر والبنوك والجمعيات الأهلية خلال الفترة ا/7 حتى 31/7/2019 قد بلغ (33) مليون جنيه تقريبا أسهمت فى توفير عدد 2467 فرصة عمل دائمة ومؤقتة.

وتتمثل فى قيمة التمويل لقطاع المشروعات الصغيرة من خلال الجهات الوسيطة بواقع 670000 فى 4 مشروعات، كما بلغت قيمة التمويل فى المشروعات الصغيرة من خلال الاقراض المباشر 11038355 بعدد 56 مشروع، وبلغت قيمة التمويل للمشروعات المتناهية الصغر من خلال الجمعيات الأهلية 1499000 بعدد 307 وبلغت ايضا قيمة التمويل للمشروعات المتناهية الصغر من خلال البنوك 19661500 بعدد 1157 مشروع، ومن ثم فإن الإجمالى العام لقيمة تمويل تلك المشروعات قد بلغ 3208680855 بعدد 1524 مشروع.

ومن جانبه قال اللواء عصام سعد محافظ الفيوم، إنه شدد على ضرورة المتابعة المستمرة من قبل مسؤلين الجهاز لما يتم من مشروعات مع التحفيز المستمر للشباب على القيام بتلك المشروعات، ومساعدتهم على المدى الطويل مما يساهم فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة بمصر من خلال دعم قدرات القطاع الحيوى للمشروعات، وتنمية المورد البشرى بإعتباره الهدف والوسيلة من التنمية .

وأكد المحافظ أن تلك المشروعات تضمن لهم حياة شريفة تكفل الدولة المساهمة فيها وتسهيل كافة الاجراءات لهم، فضلاً عن الإستفادة بقدرات هؤلاء الشباب فى كافة المجالات من خلال الحرف والانشطة التى يجيدون العمل فيها ومن ثم إفادتهم بتوفير مصدر للرزق والإنتفاع بقدراتهم فى دعم الدولة والدفع بعجلة الانتاج والتنمية الإقتصادية وزيادة دخل الفرد والأسرة.

جدير بالذكر أن المهندس أشرف درويش مدير فرع جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة بالفيوم، استقبل مؤخرا وفد بنك التنمية الأفريقى الذى الذى يزور محافظة الفيوم لدراسة وتقييم آثر المشروعات المنفذة من خلال الإتفاقيات الموقعة بين الجهاز والبنك، تمهيداً لتوقيع الاتفاقيات الجديدة مع الجهاز .

وزار الوفد مقر فرع الجهاز وتم تقديم عرض شامل تعريفى بالجهاز وخدماته وانجازاته بالمحافظة والمشروعات المنفذة من خلال اتفاقيات البنك الافريقى والتى شملت تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر ومشروع دعم المشروعات الزراعية والتنمية الريفية ومشروع جمعيتي كما تم تنفيذ زيارات ميدانية لاحد الجمعيات الاهلية المنفذة لمشروعات دعم وتمكين المرأة وزيارة نماذج لعدد من المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر المنفذة بالمحافظة.

وطلب مدير فرع الجهاز بالفيوم تضمين العقود الجديدة الجارى دراستها وتوقيعها بين الجهاز والبنك دعم مبادرة محافظة الفيوم للقرى المنتجة والتجمعات الانتاجية الطبيعية، والتى تمثل الميزة النسبية للمحافظة وتشمل العديد من قطاعات الانشطة التي تعمل على توفير فرص العمل للشباب والسيدات وراغبى العمل الحر ومحدودى الدخل ومنها الصناعات القائمة على منتجات النخيل وصناعة الخزف والفخار والسجاد اليدوى.