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صور.. العاصفة المدارية دوريان تضرب بورتوريكو وجمهورية الدومنيكان

الأربعاء، 28 أغسطس 2019 03:00 ص
صور.. العاصفة المدارية دوريان تضرب بورتوريكو وجمهورية الدومنيكان الدومنيكان
كتب محمد جمال - تصوير رويترز

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ضربت العاصفة المدارية دوريان بورتوريكو وجمهورية الدومينيكان، اليوم الأربعاء، ولجأ مئات المواطنين فى بورتوريكو وجمهورية الدومينيكان إلى تخزين إمدادات المياه والغذاء تزامنا مع اقتراب العاصفة الاستوائية دوريان، حسبما ذكرت شبكة سى بى اس نيوز".

كما أعلن حاكم بورتوريكو ، واندا فاسكويز جارسيد ، حالة الطوارئ مع اقتراب العاصفة ، وقال مركز الأعاصير إن العاصفة تتحرك من الغرب إلى الشمال الغربى بسرعة 13 ميلاً فى الساعة، وامتدت رياح العاصفة الاستوائية إلى الخارج على بعد 45 ميلًا من المركز.

ولا يزال سكان بورتوريكو يتعاملون مع صدمة إعصار ماريا ، الذى خرب الجزيرة منذ عامين. 

 

أثار العاصفة
أثار العاصفة

 

أحد المواطنين
أحد المواطنين

 

ارتفاع مستويات مياه البحر
ارتفاع مستويات مياه البحر

 

إزالة أشجار لعدم تراكم المياه
إزالة أشجار لعدم تراكم المياه

 

 
العاصفة دوريان
العاصفة دوريان

 

العاصفة الاستوائية دوريان
العاصفة الاستوائية دوريان
 
 
تجهيز المساعدات للمتضررين
تجهيز المساعدات للمتضررين

 

مساعدات للمتضررين
مساعدات للمتضررين

 

مساعدات
مساعدات

 


دوريان

العاصفة دوريان

بورتوريكو

الدومنيكان

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