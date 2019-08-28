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صور ..البدء فى تحليل المخدرات للعاملين فى مديرية الشباب والرياضة بقنا

الأربعاء، 28 أغسطس 2019 11:56 ص
صور ..البدء فى تحليل المخدرات للعاملين فى مديرية الشباب والرياضة بقنا اللجنة أثناء عملها
قنا - وائل محمد

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بدأت لجنة من صندوق مكافحة المخدرات التابع لوزارة الصحة، أخذ عينات دم وبول من العاملين فى مديرية الشباب والرياضة فى محافظة قنا، للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة من عدمه.

وقال الدكتور عمر موسى وكيل مديرية الشباب والرياضة إن اللجنة بدأت أخذ العينات حتى الانتهاء من إجراء تحاليل المخدرات لجميع العاملين فى المديرية، وموظفى مراكز الشباب والرياضة، والعاملين فى النوادى والإداريين والعمال، مؤكداً أن من سيثبت التحاليل تعاطيه مواد مخدرة وفق هذه التحاليل سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك بناء على تكليف رئاسة مجلس الوزراء بإجراء الكشف على المواد المخدرة للعاملين بالدولة.

مضيفاً أن اللجنة مكونة من رئيس وحدة الكشف عن المخدرات فى صندوق مكافحة وعلاج المخدرات، وممثل عن الطب الشرعى، وكيميائى وفنى تابعين لوزارة الصحة والسكان، وأن الكشف سيشمل جميع العاملين فى مديرية الشباب والرياضة.

إجراء تحليل المخدرات للعاملين (1)
إجراء تحليل المخدرات للعاملين

 

إجراء تحليل المخدرات للعاملين (2)
إجراء تحليل المخدرات للعاملين

 

إجراء تحليل المخدرات للعاملين (3)
إجراء تحليل المخدرات للعاملين

 

إجراء تحليل المخدرات للعاملين (4)
إجراء تحليل المخدرات للعاملين

 

 


تحليل المخدرات

محافظة قنا

وزارة الصحة

مديرية الشباب والرياضة بقنا

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