صور.. الإنتهاء من التدريب على برنامج مشروطية "تكافل وكرامة" بمنطقة الأقصر الأزهرية

الأقصر – أحمد مرعى

أنهت منطقة الأقصر الأزهرية الدورات التدريبية على برنامج "مشروطية تكافل وكرامة"، للعاملين بالإدارات التعليمية وذلك لتمكينهم من القيام بالتدريب بالمعاهد، حيث أكد المحاضر عبدالرحيم حسب النبي، أن برنامج تكافل وكرامة يهدف إلى تحسين الظروف المعيشية وتقليل معدلات التسرب من التعليم بالمراحل الدراسية كافة، فضلًا عن توفير رعاية صحية جيدة.

وأضاف المحاضرعبدالرحيم حسب النبى فى بيان صحفى، أنه تضمنت برامج التدريب على متابعة انتظام أطفال الأسر المستفيدة بالدراسة فى المعاهد، وإنشاء قاعدة بيانات بالمناطق المستهدفة ؛ لضمان الوصول لأفضل النتائج، مشيراً إلى أنه تم التأكيد على مراجعة البيانات والتأكد من صحتها، فضلًا عن أهمية تنفيذ الملفات المطلوبة فى الوقت المحدد.

وأُقيم التدريب تحت رعاية الشيخ الدكتور خليفة محمد إبراهيم رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الأقصر الأزهرية، وبإشراف مدراء التدريب والمعلومات والكمبيوتر التعليمي.



الإنتهاء من التدريب على برنامج مشروطية تكافل وكرامة بمنطقة الأقصر الأزهرية



الإنتهاء من التدريب على برنامج مشروطية تكافل وكرامة بمنطقة الأقصر الأزهرية