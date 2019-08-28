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صور.. إنشاء وحدة الاستجابة الطبية للتعامل مع الناجيات من العنف بمستشفيات جامعة المنصورة

الأربعاء، 28 أغسطس 2019 05:33 م
صور.. إنشاء وحدة الاستجابة الطبية للتعامل مع الناجيات من العنف بمستشفيات جامعة المنصورة جانب من لقاء رئيس الجامعة بوحدة التحرش
الدقهلية - سارة الباز

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استقبل الدكتور أشرف عبد الباسط، رئيس جامعة المنصورة، اليوم الأربعاء، وفد وحدة التحرش بالمجلس القومى للمرأة لمناقشة الخطوات المقترحة لإنشاء وحدة الاستجابة الطبية المتكاملة للتعامل مع الناجيات من العنف بمستشفيات جامعة المنصورة، وذلك بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان فى إطار جهود جامعة المنصورة لتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمرأة عامة وللناجيات من العنف خاصة.

يضم الوفد الدكتورة أمل فيليب، المستشار الطبى والاجتماعى لمناهضة العنف ضد المرأة، ومنى الغزالي، المنسق الوطنى لوحدة مناهضة العنف ضد المرأة، بحضور الدكتورة نسرين كمال، قائم بأعمال عميد كلية الطب.

وتم خلال اللقاء الاتفاق على تفعيل إطار التعاون بين الجهتين إيمانا منهما بأهمية هذا الملف ومكافحة هذه الظاهرة، ليثمر عن تجهيز عيادة خاصة للتعامل مع الناجيات من العنف وعقد دورات تدريبية لرفع قدرات الأطباء والممرضات على كيفية التعامل مع هذه الحالات.

جدير بالذكر أن هذه العيادة ستقدم الدعم النفسى والخدمة الطبية اللازمة للسيدات الناجيات من العنف على قدم المساواة، مع ضمان استمرارية الرعاية عبر مستويات مختلفة من القطاعات الصحية وغير الصحية المعنية.

 

جانب من لقاء رئيس الجامعة بوحدة التحرش (2)
جانب من لقاء رئيس الجامعة بوحدة التحرش 

 

جانب من لقاء رئيس الجامعة بوحدة التحرش (3)
جانب من لقاء رئيس الجامعة بوحدة التحرش 

 

جانب من لقاء رئيس الجامعة بوحدة التحرش (1)
جانب من لقاء رئيس الجامعة بوحدة التحرش 

جامعة المنصورة

الناجيات من العنف

التحرش

العنف ضد المرأة

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