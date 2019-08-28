صور.. إحالة موظف بمجلس مدينة إدفو للتحقيق لاستخراجه رخصة حنطور لـ"طفل"

أسوان - عبد الله صلاح

قرر العميد عبد الرحمن عامر، رئيس مركز ومدينة إدفو بمحافظة أسوان، إحالة أحد موظفي الوحدة المحلية للتحقيق بالشؤون القانونية وإعداد مذكرة للنيابة الإدارية بعد اكتشاف استخراج الموظف رخصة قيادة عربة حنطور لحديث سن مخالفا اللوائح والقوانين المنظمة لذلك.

وقال رئيس مدينة إدفو، إن الموظف قام أيضا بتزوير في مستندات رسمية، محذرا أنه لا يتهاون مع أى فاسد ولا أحد فوق القانون، تنفيذا لتعليمات اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان، لرؤساء المراكز والمدن بمحاربة الفساد وتحقيق أقصى درجات الانضباط بالوحدات الإدارية بالتفتيش والمتابعة المستمرة.

وأشار "عامر"، إلى أنه أصدر قرارا أيضا بوقف 12 عربة حنطور عن العمل بالسياحة لمدة عشرة أيام وغرامة 100 جنيه، وذلك في إطار الاستعداد للموسم السياحى الجديد، موضحا أنه كلف المهندس أحمد الشريف مدير إدارة النقل البطئ، برصد جميع المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين لحسن سير العمل وانضباطه بالإدارة.



جولات رئيس المدينة على كورنيش إدفو



رئيس مدينة إدفو