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صور.. أثار كارثية بسبب حرائق الغابات فى بوليفيا وتفحم عشرات الحيوانات

الأربعاء، 28 أغسطس 2019 08:00 ص
صور.. أثار كارثية بسبب حرائق الغابات فى بوليفيا وتفحم عشرات الحيوانات تفحم الحيوانات
كتب محمد جمال - تصوير رويترز

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تسببت حرائق الغابات فى بوليفيا، فى تفحم عشرات الحيوانات داخل الغابات، كما شارك الرئيس البوليفى إيفو موراليس فى إخماد حرائق الغابات ببلاده ، والتى التهمت مساحات كبيرة من الأراضى الزراعية.

وأعلنت حكومة بوليفيا تسيير طائرة عملاقة تعرف باسم "الصهريج الجوى"، للمساعدة فى مكافحة حرائق الغابات التى اجتاحت مساحات واسعة من البلاد.

من جانبه، قال وزير الدفاع البوليفى خافيير زافاليتا، إن الطائرة قادرة على إلقاء 75000 لتر من المياه لكل رحلة، وسيتم استخدامها لـ4 عمليات يوميًا، وتشتعل حالياً مئات الآلاف من الحرائق فى الغابات والأراضى الزراعية فى كل من البرازيل وبوليفيا وبيرو وباراجواى.

أثار الحرائق (2)
أثار الحرائق (2)

 

أثار الحرائق
أثار الحرائق

 

الرئيس البوليفى يشارك فى إخماد الحرائق
الرئيس البوليفى يشارك فى إخماد الحرائق

 

تفحم الحيوانات فى الغابات
تفحم الحيوانات فى الغابات

 

تفحم الحيوانات
تفحم الحيوانات

 

حيوانات محترقة
حيوانات محترقة

 

دخان كثسف
دخان كثسف

 

رئيس بوليفيا يشارك فى عمليات الإطفاء
رئيس بوليفيا يشارك فى عمليات الإطفاء

 

مشهد ليلى
مشهد ليلى

 

موت الحيوانات بسبب الحرائق
موت الحيوانات بسبب الحرائق

 


إيفو موراليس

بوليفيا

غابات

حرائق

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