صحة الشرقية تبدأ فحص ومتابعة خزانات المياه وأغذية المدارس

الشرقية - إيمان مهنى

شدد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية ، علي وكيل المديرية ومدير عام الطب الوقائي ، الإدارات المعنية ، بالترصد بإتخاذ كافة الإجراءات الوقائية داخل المدارس ومتابعة تنظيف خزانات المياه وسحب العينات اللازمة للمياه وأغذية المدارس الموردة وغيرها .

كما قرر وكيل الوزارة تشكيل لجنة دائمة للدواء بالمديرية، وتقوم اللجنة باختيار الأصناف الدوائية التى سيتم شرائها لجميع الأقسام الطبية بالمستشفيات العامة والمركزية والنوعية ووحدات الرعاية الأولية، وترشيد استهلاك الدواء بالمستشفيات من خلال الصيدلة الإكلينيكية ، كما وجه وكيل الوزارة بتشديد الرقابة علي المستشفيات ، ومتابعة المؤشرات الخاصة بالاستهلاك لأدوية الطوارئ، وباقى الأقسام الطبية .

وناقش في اجتماع اليوم، سير العمل ووضع حلول لها، وتوفير احتياجات وحدة التخلص الأمن من النفايات الطبية الخطرة من المستلزمات، وكلف وكيل المديرية بمتابعة مدير التموين الطبى، ومسئولة الوحدة في إتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد جميع الشركات المتقاعسة عن تلافي الملاحظات الموجودة في أعمال صيانة المحارق بمجمع الخطارة ، وباقي المحارق بمنافذ الخدمة الصحية بالمحافظة ، وذلك في خلال 48 ساعة .