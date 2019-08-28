سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 28 أغسطس 2019 02:42 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية اقتصاد وبورصة

شعبة الدواجن: الأسعار مستقرة عند 20 جنيها للكيلو من المزرعة

الأربعاء، 28 أغسطس 2019 01:07 م
شعبة الدواجن: الأسعار مستقرة عند 20 جنيها للكيلو من المزرعة الدواجن
كتب أحمد حمادة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
شهدت أسعار الدواجن والبيض  اليوم الأربعاء 28-8-2019  استقرارا، وذلك وفق الأسعار المقررة من داخل شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة.
 
وأكد الدكتورعبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة أن اسعار الدواجن مستقرة عند 20 جنيها بينما تباع في الأسواق للمستهلك بين 24- 25 جنيها، وأن أسعار الدواجن البلدى تتراوح بين 27- 28 جنيها للكيلو وذلك من المزرعة في حين وتباع للمستهلك بين 31-32 جنيها للكيلو. 
 
وأضاف السيد في تصريح لليوم السابع أن أسعار البيض مستقرة عند 35.5 جنيها للكرتونة من المزرعة منذ ما يقرب من شهر موضحا أنها تباع للمستهلك في الأسواق بأسعار تتراوح بين 40-42 جنيها.

الدواجن

اسعار الدجاج

أخبار اقتصاد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
للتخفيف على المواطنين..تقسيط قيمة التصالح فى المخالفات على 3 سنوات

للتخفيف على المواطنين..تقسيط قيمة التصالح فى المخالفات على 3 سنوات

50 جنيها رسوم دخول المصريين للمتحف الكبير والأطفال حتى 6 سنوات مجانا

50 جنيها رسوم دخول المصريين للمتحف الكبير والأطفال حتى 6 سنوات مجانا

شاهد فى دقيقة.. الكفة متعادلة.. المقاصة يطمح فى تحقيق مفاجأة أمام الزمالك

شاهد فى دقيقة.. الكفة متعادلة.. المقاصة يطمح فى تحقيق مفاجأة أمام الزمالك

بسام راضى: توجد مصلحة مباشرة للتعاون بين اليابان وأفريقيا بما يخدم الجانبين

بسام راضى: توجد مصلحة مباشرة للتعاون بين اليابان وأفريقيا بما يخدم الجانبين

مصطفى مدبولى يهنئ الرئيس السيسي بالعام الهجري الجديد: سدد الله خطاكم

مصطفى مدبولى يهنئ الرئيس السيسي بالعام الهجري الجديد: سدد الله خطاكم

حكم فريد.. "المضبطة" تتسبب فى حبس متهم شهرا لتجاوزه فى حق محامى الخصم

حكم فريد.. "المضبطة" تتسبب فى حبس متهم شهرا لتجاوزه فى حق محامى الخصم

"الهجرة" تحذر من استغلال اسم الوزارة وشعارها لجمع تبرعات من الجاليات

"الهجرة" تحذر من استغلال اسم الوزارة وشعارها لجمع تبرعات من الجاليات

التعليم العالى: 160 ألف طالب سجلوا رغباتهم بتنسيق الشهادات الفنية

التعليم العالى: 160 ألف طالب سجلوا رغباتهم بتنسيق الشهادات الفنية

التعليم العالى: 75 ألف طالب سجلوا رغباتهم بتنسيق المرحلة الثالثة حتى الآن

التعليم العالى: 75 ألف طالب سجلوا رغباتهم بتنسيق المرحلة الثالثة حتى الآن

"فتاة العياط" تصل محكمة شمال القاهرة لنظر استئناف قرار إخلاء سبيلها

"فتاة العياط" تصل محكمة شمال القاهرة لنظر استئناف قرار إخلاء سبيلها

94% من القراء يؤيدون تشديد الرقابة على المدارس الخاصة لمواجهة انفلات المصروفات

94% من القراء يؤيدون تشديد الرقابة على المدارس الخاصة لمواجهة انفلات المصروفات

أبرز 5 مكاسب لتعديلات قانون البناء المتوقع إقراره بدور انعقاد البرلمان الأخير

أبرز 5 مكاسب لتعديلات قانون البناء المتوقع إقراره بدور انعقاد البرلمان الأخير

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة