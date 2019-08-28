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وإلغاء الرحلات الجوية..

شاهد.. تقلبات جوية مفاجئة تؤدى لتحطم المنازل وانقطاع الكهرباء فى إسبانيا

الأربعاء، 28 أغسطس 2019 12:40 م
شاهد.. تقلبات جوية مفاجئة تؤدى لتحطم المنازل وانقطاع الكهرباء فى إسبانيا فيضانات اسبانيا
كتبت فاطمة شوقى

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تسبب طقس غريب ومفاجئ فى إسبانيا من عواصف وفيضانات فى تدمير العديد من الأماكن، وتحطيم عدد من المنازل، الطرق، أعمدة الكهرباء، اشتعال النيران، وانقطاع التيار الكهربائى.

 

 

 

ووفقا لصحيفة "الموندو" الإسبانية فإن العواصف والفيضانات المفاجئة التى ضربت البلاد أدت أيضا إلى إلغاء عدد كبير من الرحلات الجوية فى مطار بارخاس وتوقف خدمات المترو.

 

وتمكنت خدمة مجتمع مدريد للطوارئ 112 ، أمس الثلاثاء ، من إجمالى 1499 حادث بسبب العاصفة الشديدة فى المنطقة ، والتى تسببت فى 169 تدخلات من رجال الإطفاء المجتمع و 150 آخرين من من العاصمة مدريد.

 

أوضحت الصحيفة أن الشوارع المليئة بالمياه فى البلديات فى الجنوب الشرقى ، أضرت بالأعمال التجارية والمنازل ، والسيارات التى اجتاحتها الفيضانات ، وقطع الطرق المختلفة ، بما فى ذلك M-40 ، وشوارع العاصمة.

 

أشارت الصحيفة إلى أن عدد من المستشفيات مجتمع مدريد تأثرت بتلك العواصف ، وأصبحت العديد من الشوارع عبارة عن "طين" أصيل.

 

احد الاماكم المتأثرة بفيضانات اسبانيا
احد الاماكم المتأثرة بفيضانات اسبانيا

 

الفيضانات فى اسبانيا ادت لتدمير عدة اماكن
الفيضانات فى اسبانيا ادت لتدمير عدة اماكن

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طقس سئ

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