شاهد الحفل السنوى لمديرية التربية والتعليم فى الفيوم بختام الأنشطة التربوية

الفيوم – رباب الجالى

شهد اللواء عصام سعد محافظ الفيوم، الحفل السنوى لختام الأنشطة التربوية الذى نظمته مديرية التربية والتعليم بمدرسة عزة زيدان الرسمية للغات بمدينة الفيوم، بمشاركة مختلف الإدارات التعليمية على مستوى المحافظة، بحضور محمد عبد الله وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، والمهندس أيمن عزت رئيس مركز ومدينة الفيوم، ومديرى الإدرات، ولفيف من القيادات التعليمية والشخصيات العامة وحشد من الطلاب.

وتضمن الحفل عرضاً رياضياً، وعروضاً فنية لعدد من المدارس لمختلف الإدارات التعليمية شملت عملاً مسرحياً وفقرة غنائية لفريق الكورال وفقرة للبراعم.

وعلى هامش الحفل تفقد محافظ الفيوم معارض الإدارات التعليمية المختلفة التى شملت أقسام تكنولوجيا التعليم، والتربية الزراعية، والمجال الصناعي، ومعرض التربية الخاصة، والتطوير التكنولوجي، والتربية الفنية، والاقتصاد المنزلي، والوسائل التعليمية، والمكتبات والصحافة.

وأشاد المحافظ بمستوى الأعمال المقدمة، مؤكداً أهمية الأنشطة التربوية كأداة للابتكار والإبداع فى العملية التعليمية، وتفعيل دور التكنولوجيا، والتدريب على كيفية توظيف المعلومة بما يعود بالنفع على الطلاب والمجتمع، لافتاً إلى أهمية الرحلات الترفيهية والعلمية للأماكن السياحية والأثرية، والعمل على التنسيق مع مختلف الجهات لتنظيم ندوات توعوية للتلاميذ لكل ما يتصل بأمور حياتهم، مشيراً إلى أهمية دراسة أفكار الطلاب وتطبيق عدد منها للتنفيذ على أرض الواقع.

وأضاف محافظ الفيوم أن طلاب العلم هم حملة مشاعل التنوير الذين سيحملون على عاتقهم بناء مصرنا الحديثة، مؤكداً على مسئولى التعليم غرس القيم الطيبة وبث روح الولاء والانتماء بداخل الطلاب.

وفى ختام الحفل قدم المحافظ شكره للقائمين على الحفل من الطلاب والمدرسين والقيادات التعليمية كما تم منح عدد من الطلاب المشاركين شهادات التقدير.



محافظ الفيوم يشهد حفل مديرية التربية والتعليم بختام الأنشطة التربوية



محافظ الفيوم يشهد حفل مديرية التربية والتعليم بختام الأنشطة التربوية



محافظ الفيوم يشهد حفل مديرية التربية والتعليم بختام الأنشطة التربوية



محافظ الفيوم يشهد حفل مديرية التربية والتعليم بختام الأنشطة التربوية



محافظ الفيوم يشهد حفل مديرية التربية والتعليم بختام الأنشطة التربوية



محافظ الفيوم يشهد حفل مديرية التربية والتعليم بختام الأنشطة التربوية



محافظ الفيوم يشهد حفل مديرية التربية والتعليم بختام الأنشطة التربوية



محافظ الفيوم يشهد حفل مديرية التربية والتعليم بختام الأنشطة التربوية



محافظ الفيوم يشهد حفل مديرية التربية والتعليم بختام الأنشطة التربوية



محافظ الفيوم يشهد حفل مديرية التربية والتعليم بختام الأنشطة التربوية



محافظ الفيوم يشهد حفل مديرية التربية والتعليم بختام الأنشطة التربوية



محافظ الفيوم يشهد حفل مديرية التربية والتعليم بختام الأنشطة التربوية



محافظ الفيوم يشهد حفل مديرية التربية والتعليم بختام الأنشطة التربوية



محافظ الفيوم يشهد حفل مديرية التربية والتعليم بختام الأنشطة التربوية



محافظ الفيوم يشهد حفل مديرية التربية والتعليم بختام الأنشطة التربوية



محافظ الفيوم يشهد حفل مديرية التربية والتعليم بختام الأنشطة التربوية



محافظ الفيوم يشهد حفل مديرية التربية والتعليم بختام الأنشطة التربوية



محافظ الفيوم يشهد حفل مديرية التربية والتعليم بختام الأنشطة التربوية