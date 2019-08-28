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شاهد.. ألمانى يسير على حبل معلق بين برجين على ارتفاع 180 قدما بأرمينيا

الأربعاء، 28 أغسطس 2019 06:19 ص
شاهد.. ألمانى يسير على حبل معلق بين برجين على ارتفاع 180 قدما بأرمينيا مغامر يسير على حبل معلق
وكالات أنباء

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صعد محترف السير على الحبال، الألماني فريدريش كوهني، برج نقل الطاقة الكهربائية في ريف أرمينيا، يصل ارتفاعه عن سطح الأرض نحو 180 قدما، بحسب فيديونشرته صحيفة ديلى ميل البريطانية، فإن الشاب المحترف سارعلى طول الخط  الرابط مع برج آخر، في مسافة بلغت 1050 قدما.

وظهر كوهنى وهو يحمل بيده كاميرا، بينما يصوره أصدقاؤه من الجانب الآخر، حيث سار بهدوء على طول خط الكهرباء، وكاد يفقد توازنه خلال مواجهته لسرعة رياح وصلت إلى 70 ميلًا في الساعة.

 

وعند اقترابه من نهاية الرحلة، توقف المغامر الألماني، ثم رفع ساقه اليمنى عن السلك، ووقف على ساق واحدة لعدة ثوان بزاوية 90 درجة.

 


مغامر

حبل معلق

أرمينيا

برج

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