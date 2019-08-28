سيارة طبية سعودية لعلاج الصقور

وكالات

يشارك مركز بندر الدرع للعناية بالصقور لأول مرة في معرض أبوظبي للصيد والفروسية، وعرض المركز أول سيارة طبية متخصصة لمعالجة الصقور بالعالم، وفق أحدث التقنيات.

وأكد بندر الدرع، مدير المركز، في حديث لـ "البيان":" تعتبر هذه المشاركة هي مشاركتنا الأولى وحاولنا تقديم شيء فريد وهو عيادة متنقلة متكاملة بأيادي سعودية، وجمعنا كل التقنيات من الأشعة والمنظار وجهاز التخدير والعمليات، وبلغت نسبة الأمن الحيوي إلى أعلى مستوى إذ تقوم بعملية تعقيم ذاتي ومنطقة قطرها 100 متر، كما يتم تخصيص حاويات مخصصة للتخلص من المواد الطبية المستخدمة ثم يتم التخلص منها بطرق صحية وقائية، وتتحمل السيارة الأماكن الوعرة، وجاءت هذه الفكرة بعد النقلة الكبيرة والاهتمام بالصقارة التي تعتبر أحد أهم مكنونات التراث العربي، فقمنا بتطوير هذه السيارة لتصل إلى كل مكان بأعلى التجهيزات والوقاية".

ويطمح المركز إلى المساهمة في رفع المستوى العلمي لطب الصقور وتدريب كوادره من خلال التواصل مع المجتمع المحلي والعالمي لطب الصقور.