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سمر القواسمى تفوز بلقب سفيرة فلسطين للتراث والفلكلور لعام 2019

الأربعاء، 28 أغسطس 2019 03:05 م
سمر القواسمى تفوز بلقب سفيرة فلسطين للتراث والفلكلور لعام 2019 سمر القواسمى
كتب أحمد جمعة

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أعلنت جامعة بيت لحم فى فلسطين عن فوز الطالبة سمر خالد القواسمى بلقب سفيرة (فلسطين) للتراث والفلكلور للعام 2019، في المسابقة التي نظمتها الهيئة الفلسطينية للثقافة والفنون والتراث في غزة، والملتقى الدولي للتراث والفلكلور في القاهرة، بالشراكة مع الجامعات الفلسطينية، برعاية جامعة الدول العربية واليونسكو.

وقالت تقارير إعلامية فلسطينية، إنه تم الإعلان عن النتائج، في مهرجان عقد في غزة بالتزامن مع مهرجان آخر نُظم في مدينة البيرة في الخامس والعشرين من آب الجاري، بحضور الدكتور ميشيل صنصور، النائب التنفيذي لرئيس الجامعة، ومي جابر مساعدة عميد شؤون الطلبة ومجموعة من طلبة الجامعة.

وقال رئيس الهيئة الفلسطينية للثقافة والفنون والتراث جمال سالم تعقيبا على فوز القواسمة، "إدراكًا من الهيئة وإيمانًا منها بأهمية تراثنا وحرصًا منها للحفاظ عليه، وتعريف دول العالم به، قامت بتوقيع اتفاقية مشتركة بالتعاون مع الملتقى الدولي للتراث والفلكلور، وبإشراف سفارة دولة فلسطين وجامعة الدول العربية ومنظمة اليونسكو بالقاهرة، لاختيار سفيرة التراث والفلكلور العالمي".

وأضاف سالم، "تحقيقًا لذلك، نظمت مسابقة اختيار فتاة تحمل لقب سفيرة فلسطين للتراث والفلكلور بمشاركة الجامعات الفلسطينية في جميع محافظات الوطن الشمالية والجنوبية لاختيار أفضل فتاة من كل جامعة وترشحيها لهذا اللقب وفق معايير محددة وضعتها الهيئة واللجنة التحضيرية، وسيتم نقلها للمرحلة الثانية في القاهرة لاختيار أفضل مرشحة لتحمل لقب سفيرة التراث والفلكلور العالمي".

هذا ومن المقرر أن تشارك القواسمى في فعاليات المهرجان الدولي للتراث والفلكلور، الذي سيعقد في القاهرة في 15 أكتوبر الجارى للمنافسة على لقب سفيرة التراث والفلكلور دوليا.


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