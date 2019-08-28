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سقوط شخص نصب على شباب زعم توفير فرص عمل لهم بالخارج

الأربعاء، 28 أغسطس 2019 11:59 ص
سقوط شخص نصب على شباب زعم توفير فرص عمل لهم بالخارج حملة أمنية-أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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نجحت أجهزة الأمن في ضبط صاحب ورشة مصنوعات جلدية لنصبه على بعض المواطنين بالإسكندرية والاستيلاء منهم على مبالغ مالية بزعم توفير فرص عمل لهم بإحدى الدول الأجنبية، فى إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ، ولاسيما جرائم النصب والاحتيال والاستيلاء على أموال على المواطنين ، بزعم توفير فرص عمل لهم بالخارج.. وفى ضوءمكافحة تلك الجرائم وإستهداف وضبط ومرتكبيها والقائمين عليها.
 
تلقى فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بغرب الدلتا بلاغاً من بعض المواطنين بالإسكندرية بقيام (صاحب ورشة مصنوعات جلدية - مقيم بدائرة قسم شرطة أول المنتزة بالإسكندرية)، بممارسة نشاط إجرامي واسع النطاق فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين راغبى السفر للعمل بالخارج والإستيلاء منهم على مبالغ مالية بلغت ( 100,000 ألف جنيه) بزعم توفير فرص عمل لهم بإحدى الدول الأجنبية،  ولم يلتزم بذلك ورفض رد المبالغ المالية للشاكين.
 
عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مديرية أمن الإسكندرية تم ضبط المتهم ، وبمواجهته اعترف بارتكابه للواقعة.

توفير فرص عمل

فرص عمل وهمية

جرائم النصب

جريمة نصب

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