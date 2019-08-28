سقوط المعلمة "منى" بـ7.5 كيلو بانجو فى الصف

كتب بهجت أبو ضيف

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الجيزة، من ضبط ربة منزل، لاتهامها بالاتجار بالمواد المخدرة بالصف، وحيازتها 7 كيلو ونصف من مخدر البانجو، وتم إحالتها إلى النيابة للتحقيق.

كشفت تحريات ضباط مباحث مركز شرطة الصف، تورط "منى.س" 40 سنة ربة منزل، فى الاتجار بالمواد المخدرة، وترويجها على عملائها.

بإعداد كمين للمتهمة، تمكن رجال المباحث من ضبط المتهمة، وبحوزتها 7 كيلو ونصف من مخدر البانجو، وبمواجهتها اعترفت بحيازتها للمضبوطات للاتجار بها، فحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.