سفينة حربية أمريكية تمر فى بحر الصين الجنوبى المتنازع عليه وسط توتر تجارى

(رويترز)

قال الجيش الأمريكى إن مدمرة تابعة للبحرية أبحرت قرب جزر تطالب الصين بالسيادة عليها فى بحر الصين الجنوبى اليوم الأربعاء فى خطوة من المتوقع أن تثير غضب بكين فى وقت تشهد فيه العلاقات بين أكبر اقتصادين في العالم توترا.