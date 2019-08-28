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سفينة حربية أمريكية تمر فى بحر الصين الجنوبى المتنازع عليه وسط توتر تجارى

الأربعاء، 28 أغسطس 2019 03:07 م
سفينة حربية أمريكية تمر فى بحر الصين الجنوبى المتنازع عليه وسط توتر تجارى سفينة حربية - صورة أرشيفية
(رويترز)

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قال الجيش الأمريكى إن مدمرة تابعة للبحرية أبحرت قرب جزر تطالب الصين بالسيادة عليها فى بحر الصين الجنوبى اليوم الأربعاء فى خطوة من المتوقع أن تثير غضب بكين فى وقت تشهد فيه العلاقات بين أكبر اقتصادين في العالم توترا.

وقالت ريان مومسن المتحدثة باسم الأسطول السابع الأمريكي لرويترز إن المدمرة واين إي. ماير نفذت المهمة وأبحرت على مسافة 12 ميلا بحريا من فيري كروس ومستشيف ريفس.

وأضافت أن العملية نُفذت "لتحدي المطالبات البحرية المغالى فيها والحفاظ على حق الوصول للممرات المائية بموجب القانون الدولي". 

 


سفينة حربية

امريكا

الصين

الأسطول السابع

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