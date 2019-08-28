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سفير روسيا بالجزائر: نتابع باهتمام الشأن الجزائرى

الأربعاء، 28 أغسطس 2019 07:20 م
سفير روسيا بالجزائر: نتابع باهتمام الشأن الجزائرى رئيس الجزائر
أ ش أ

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 أعرب السفير الروسي لدى الجزائر إيجور بيلييف، عن اهتمام بلاده بالشأن الجزائري، منوها بالعلاقات الوطيدة بين البلدين.
 
وقال بيلييف - خلال لقائه اليوم الأربعاء بمحمد جميعي الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني الجزائري "الأفلان" - إن روسيا ترى أن الحل يكمن في تنظيم انتخابات رئاسية في أقرب وقت، مشيرا إلى أن تشكيل لجنة الحوار سيسهل الأمور.
 
وأكد وقوف بلاده مع الشعب الجزائري، وهو وحده من يقرر مصيره، رافضا أي تدخل أجنبي في الشأن الداخلي للجزائر.
 
من جانبه، قال الأمين العام للحزب جبهة التحرير الوطني، إن زيارة السفير الروسي في هذا الوقت بالذات لها دلالات كثيرة، مشيرا إلى أن الجزائر وروسيا تربطهما علاقات وطيدة، سواء تاريخيا أو حاليا وفي المستقبل.
 
وأكد إيمان حزبه بأن السيادة بيد الشعب وحده، والهدف بناء دولة قوية في مستوى تطلعات الشعب، مشيرا إلى أن حزب "الأفلان" من دعاة الحوار، مؤكدا السعي لإيجاد الحلول في إطار الدستور.
 

إيجور بيلييف

الجزائر

انتخابات رئاسية

روسيا

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