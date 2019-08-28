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سعر اليورو الأوروبى اليوم الأربعاء 28-8-2019 يواصل انخفاضه أمام الجنيه المصرى

الأربعاء، 28 أغسطس 2019 11:24 ص
سعر اليورو الأوروبى اليوم الأربعاء 28-8-2019 يواصل انخفاضه أمام الجنيه المصرى اليورو
كتبت ريهام الباشا

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انخفض سعر اليورو الأوروبى أمام الجنيه المصرى، خلال تعاملات اليوم الأربعاء 28-8-2019، وبلغ سعر اليورو فى تعاملات البنك الأهلى المصرى عند 18.28 جنيه للشراء، و18.42 جنيه للبيع وذلك مقارنة بختام تعاملات الأمس.

 

فيما جاء سعر اليورو فى عدد آخر من البنوك، كالتالى:


سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى
 

 18.31 جنيه للشراء.

18.45 جنيه للبيع.

 

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى
 

18.28 جنيه للشراء.

18.42 جنيه للبيع.

 

سعر اليورو فى بنك مصر
 

18.29 جنيه للشراء.

18.41 جنيه للبيع.

 

سعر اليورو فى بنك البركة
 

18.20 جنيه للشراء.

18.49 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib
 

18.29جنيه للشراء.

18.41جنيه للبيع.

 

سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى
 

18.41 جنيه للشراء.

18.56جنيه للبيع.

 

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية
 

18.27 جنيه للشراء.

18.41 جنيه للبيع.


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