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سعر الدولار اليوم الأربعاء 28-8-2019

الأربعاء، 28 أغسطس 2019 11:05 ص
سعر الدولار اليوم الأربعاء 28-8-2019 الدولار
كتبت ريهام الباشا

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تباين سعر الدولار اليوم الأربعاء 28-8-2019 ، فى بعض البنوك العاملة فى مصر وذلك مقارنة بختام تعاملات الأمس، حيث سجل سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى عند 16.5جنيها للشراء، و16.6 جنيها للبيع، مسجلا الأسعار التالية:

 

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى
 

16.49 جنيه للشراء.

16.62 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى
 

16.5 جنيه للشراء.

16.6 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى بنك مصر
 

16.5 جنيه للشراء.

16.6 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى بنك القاهرة
 

16.5 جنيه للشراء.

16.6 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى
 

16.51 جنيه للشراء.

16.61 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib
 

16.5 جنيه للشراء.

16.6 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية
 

16.5 جنيه للشراء.

16.6 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى بنك عودة
 

16.51جنيه للشراء.

16.61 جنيه للبيع.


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