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سباك بالحوامدية يرشد عن مصدر تمويله بالمخدرات.. ويعترف: بتاجر فى الحشيش

الأربعاء، 28 أغسطس 2019 07:00 ص
سباك بالحوامدية يرشد عن مصدر تمويله بالمخدرات.. ويعترف: بتاجر فى الحشيش حشيش - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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أرشد سباك، تم القبض عليه وبحوزته كمية من مخدر الحشيش بالحوامدية، عن مصدر تحصله على المواد المخدرة، حيث أكد أنه يحصل على المضبوطات من عاطل مقيم بالجيزة، اعتاد شراء مخدر الحشيش منه، لترويجه على عملائه

وأضاف المتهم أنه يروج المواد المخدرة على عملائه بمحيط مسكنه بالحوامدية، ويتواصل معهم هاتفيا لتحديد أماكن لقائهم لبيع المواد المخدرة لهم.

وذكر أن المبلغ المضبوط بحوزته من حصيلة بيعه المواد المخدرة، كما أن التمثال الذى تم ضبطه بمسكنه عثر عليه أثناء القيام بأعمال حفر للسباكة بأحد العقارات.

وتوصلت تحريات ضباط مباحث مركز شرطة الحوامدية اتجار "سيد. ع" سباك، بالمواد المخدرة، وبإعداد كمين للمتهم، تم القبض عليه، وبحوزته 50 جرام حشيش، وتمثال متوسط الحجم على شكل قرد يشتبه أنه أثري.

بمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، وأضاف بعثوره على التمثال المضبوط أثناء قيامه بأعمال حفر للسباكة، وبعرض التمثال على أحد مفتشى الآثار أفاد بعدم أثريته.

حرر محضر بالواقعة، وأخطر اللواء محمود السبيلى مدير الإدارة العامة للمباحث وباشرت النيابة التحقيق.


تجارة المخدرات

مخدر الحشيش

الحوامدية

أمن الجيزة

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