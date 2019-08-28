زوجة تعرضت للضرب وحرق منزلها على يد زوجها فى السلام: عمرى ماخونته وكنت صاينة عرضه

كتب أحمد حسنى

استمعت نيابة السلام لأقوال الزوجة المعتدى عليها من قبل زوجها وحرق شقتها بمدينة السلام. وأنكرت الزوجة اتهامات زوجها بالخيانة، والإنفاق على آخر من مدخرات زوجها، مؤكدة أنه اعتاد على إهانتها والاعتداء عليها، مستطردة: "عمرى ما خونت جوزى أبداً، وكنت صاينة عرضه".

تلقى قسم شرطة السلام ثان بلاغا بنشوب حريق بشقة كائنة بأحد البلوكات بمساكن المحمودية دائرة القسم، وبالفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين عاطل مقيم بمحل البلاغ "سبق اتهامه فى قضيتين آخرهما قضية بلطجة"، وزوجته ربة منزل - مقيمة بذات العنوان "سبق اتهامها فى قضية مخدرات"، مصابة بكدمات بالوجه والرأس، بسبب خلافات زوجية بينهما، تطورت إلى مشاجرة تعدى خلالها الأول على الثانية بالضرب محدثًا إصابتها.

وعقب ذلك قام بإحضار كمية من سائل البنزين وسكبها داخل الشقة سكنهما، وإضرام النيران بها، مما أدى إلى احتراق محتوياتها بالكامل (دون إصابات)، تمت السيطرة على الحريق بمعرفة قوات الحماية المدنية، وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردد المتهم تم ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.