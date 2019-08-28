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"زراعة الفيوم": جنى 3255 فدان قطن بنسبة تفتيح 82%

الأربعاء، 28 أغسطس 2019 05:39 م
"زراعة الفيوم": جنى 3255 فدان قطن بنسبة تفتيح 82% قطن - أرشيفية
الفيوم - رباب الجالى

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صرح المهندس حسن جودة، وكيل وزارة الزراعة بالفيوم، بأن المساحة المنزرعة لمحصول القطن هذا العام بلغت 18561 فدانا، تم جنى 3255 فدانن بنسبة تفتيح 82%، وبلغت المساحة المنزرعة ضد آفة المن 2857 فدانا .

 

ولفت وكيل وزارة الزراعة بالفيوم إلى أن المديرية قامت بمراجعة الاستمارات الخاصة بالكارت الذكى التى تم ورودها من وزارة الإنتاج الحربى ويبلغ عددها 13500 استمارة لدخولها على المنظومة المعدة لذلك .

 

وفى مجال حماية الأراضى بلغ عدد الإزالات التى تمت خلال فترة العيد من 8 أغسطس حتى 14 أغسطس 25 حالة بمساحة 23قيراطا، و45 حالة من الإزالات التى تمت فى المهد بمساحة فدان و22 قيراطا، كما تم اجراء عدد12 معاينة مزارع ثروة حيوانية بمراكز طامية وابشواى وسنورس.

 

وفى مجال الارشاد الزراعى تم تخصيص حقول تكثيف لمحصول فول الصويا والذرة الشامى بمركزى سنورس والفيوم، وتخصيص حقل عن ترشيد استخدام مياه الرى بمركز إطسا، والتدريب على تطوير اعمال الرى الحقلى، بالإضافة إلى متابعة المرور على الحقول الإرشادية للمحاصيل الحقلية القائم.


جنى القطن

الفيوم

محافظة الفيوم

حماية الاراضي

محصول القطن

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