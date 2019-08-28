الرئيسية أخبار عاجلة زحام مرورى بسبب حادث تصادم سيارتين بكوبرى التونسى اتجاه المقطم الأربعاء، 28 أغسطس 2019 09:30 ص حادث - أرشيفية كتب ــ عبد الرحمن سيد مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء ظهرت كثافات مرورية فى حادث تصادم سيارتين بكوبرى التونسى، مما أدى إلى توقف حركة المرور للقادم من السيدة للمتجه الى المقطم، وانتقلت أوناش المرور لرفع حطام الحادث. تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة، بلاغا من الخدمات المعينة فى كوبرى التونسى بوقوع حادث مرورى، وعلى الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات . حادث مرورى بكوبرى التونسى اوناش مرورية للحادث زحام مرورى بالطريق حادث تصادم مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء الموضوعات المتعلقة إصابة 4 أشخاص فى حادث تصادم على الطريق الصحراوى الشرقى ببنى سويف الأربعاء، 28 أغسطس 2019 09:14 ص مقتل طفلين وإصابة 10 آخرين فى حادث طعن بولاية أوهايو الأمريكية.. فيديو الأربعاء، 28 أغسطس 2019 07:00 ص إصابة 5 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة بمركز الواسطى ببنى سويف الأربعاء، 28 أغسطس 2019 12:39 ص إصابة 2 فى حادث تصادم دراجة نارية بسيارة نقل بطنطا الثلاثاء، 27 أغسطس 2019 07:12 م لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع بدء |جتماع الحكومة الأسبوعى لمتابعة عدد من الملفات فيديو معلوماتى.. رجيم لتخسيس البطن فى أسبوع.. دايت اليوم الرابع بسام راضي : الرئيس السيسي يلتقي رئيس الوكالة اليابانية للتعاون الدولي البترول:إنتاج حقل "ظهر" يتخطى الـ3 مليار قدم مكعب غاز يوميا نهاية العام الجارى السيسى يطالب بقمة التيكاد مؤسسات القطاع الخاص العالمية بالاستثمار فى أفريقيا السيسى فى افتتاح قمة التيكاد: أراضى أفريقيا غنية بالثروات والفرص السكة الحديد: إنهاء أعمال تطوير محطة مصر نهاية سبتمبر المقبل الزمالك لا يعرف الهزيمة أمام المقاصة منذ 507 أيام أياكس أمستردام يواجه نيقوسيا القبرصى فى إياب دورى أبطال أوروبا الأرصاد: طقس اليوم حار على معظم الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 36 درجة متقولش ريحته وحشة.. اعرف فوائد تناول الثوم على الريق خلال ساعات.. الحكم فى إعادة محاكمة 23 متهمًا بـ"التخابر مع حماس" المزيد من Trending Plus
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