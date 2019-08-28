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روسيا والهند تعتزمان توسيع الإنتاج المشترك للمعدات العسكرية الحديثة

الأربعاء، 28 أغسطس 2019 01:34 م
روسيا والهند تعتزمان توسيع الإنتاج المشترك للمعدات العسكرية الحديثة وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف
أ ش أ

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أعلن وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف، أن بلاده والهند تقيمان بشكل إيجابى التعاون العسكرى التقنى بينهما، وتعتزمان تطوير الإنتاج المشترك للمعدات العسكرية.
 
وقال لافروف، خلال مؤتمر صحفى مشترك مع نظيره الهندى سوبرامانيام جيشانكار، اليوم الأربعاء، بموسكو، "لدينا تقييم إيجابى مشترك لحالة وآفاق التعاون العسكرى الفني، بما فى ذلك إمكانية توسيع الإنتاج المشترك للأسلحة الروسية الحديثة".
 
وأضاف، "أن روسيا والهند اتفقا على بناء تعاون متعدد الأوجه فى استكشاف الفضاء، وفى مجال الطاقة النووية والتكنولوجيات المتقدمة الأخرى".
 

وزير الخارجيه الروسى

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