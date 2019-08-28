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روسيا: عمليات الجيش السورى بإدلب تجرى وفق قواعد عمل منطقة خفض التصعيد

الأربعاء، 28 أغسطس 2019 03:42 م
روسيا: عمليات الجيش السورى بإدلب تجرى وفق قواعد عمل منطقة خفض التصعيد الجيش السورى - صورة أرشيفية
أ ش أ

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أكدت الخارجية الروسية، أن كل عمليات الجيش السورى فى إدلب والأراضى المجاورة لها، تجرى بالتوافق مع قواعد عمل منطقة خفض التصعيد.
 
وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، فى مؤتمر صحفى اليوم الأربعاء، "إن الجيش السورى اضطر إلى اتخاذ إجراءات جوابية بدعم من الطيران الروسى، وذلك ردا على الاستفزازات المستمرة من قبل الإرهابيين، وبهدف خفض التهديد بالنسبة إلى المواطنين المدنيين".
 
وأضافت المتحدثة، أن "كل هذه العمليات تأتى حصرا فى حدود المنطقة منزوعة السلاح، التى كان من المخطط إنشاؤها منذ عام كامل بالتوافق مع مذكرة (سوتشى) المؤرخة فى 17 سبتمبر 2018".
 

روسيا

الجيش السورى

ادلب

الخارجيه الروسيه

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