سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 28 أغسطس 2019 03:04 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عالمية

روسيا ترفض منح تأشيرة دخول لسناتور أمريكى وسط توتر بشأن مجموعة السبع

الأربعاء، 28 أغسطس 2019 02:05 ص
روسيا ترفض منح تأشيرة دخول لسناتور أمريكى وسط توتر بشأن مجموعة السبع الرئيس الروسى فلاديمير بوتين
رويترز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال السناتور الديمقراطى الأمريكى كريس ميرفى أمس الثلاثاء إن موسكو رفضت منحه تأشيرة دخول، وذلك وسط خلاف داخل واشنطن وبين حلفائها بشأن ما إذا كان ينبغى إعادة روسيا لمجموعة السبع.

 

وكان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب قال الأسبوع الماضى إنه سيكون من المناسب السماح لروسيا بالعودة إلى مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى.

 

وتعترض دول مجموعة السبع الأخرى على اقتراح ترامب، وقال ميرفي، العضو بلجنة العلاقات الخارجية، إنه خطط لزيارة روسيا ضمن وفد من الكونجرس يشمل ديمقراطيين وجمهوريين.

 

وأضاف فى بيان "مع انهيار اتفاقات الحد من الأسلحة فى الآونة الأخيرة والمعارضة الداخلية الكبيرة لحكم فلاديمير بوتين الشمولي، فقد تكون هذه لحظة محفوفة بالمخاطر لعلاقات بلدينا الهشة، وإنه لعار ألا تكون روسيا مهتمة بالحوار".

 

ودأبت روسيا على رفض منح تأشيرات لنواب أمريكيين فى السنوات القليلة الماضية، خاصة أولئك الذين ضغطوا من أجل فرض عقوبات على موسكو بسبب عدوانها على أوكرانيا وتدخلها فى الانتخابات الأمريكية.

 

وفى إطار منفصل، قالت مجموعة من كبار أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين اليوم إنهما بعثوا برسالة إلى ترامب عبروا فيها عن معارضتهم القوية لاستئناف عضوية روسيا فى مجموعة السبع، مرجعين ذلك إلى غزوها شبه جزيرة القرم الأوكرانية.

 

وقع الرسالة زعيم الديمقراطيين فى مجلس الشيوخ تشاك شومر وكذلك جاك ريد أكبر عضو ديمقراطى بلجنة القوات المسلحة وبوب مينينديز كبير الديمقراطيين بلجنة العلاقات الخارجية ومارك وارنر أكبر ديمقراطى بلجنة المخابرات.


روسيا

تأشيرة

موسكو

مجموعة السبع

كريس ميرفى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

واشنطن بوست: دفاع ترامب عن بوتين يخفف وضع روسيا كدولة "منبوذة"

الثلاثاء، 27 أغسطس 2019 01:43 م

بوتين يعفى السفير الروسى فى بريطانيا من منصبه

الإثنين، 26 أغسطس 2019 12:43 م

بوتين يأمر بالرد على اختبار صاروخى أمريكى بإجراءات مماثلة

الجمعة، 23 أغسطس 2019 12:10 م

مقعد بوتين الفارغ يرفع حرارة فرنسا قبل قمة الكبار.. السياسة تطغى على الاقتصاد فى لقاء الدول السبع الكبرى وترامب يضغط لإعادة روسيا وماكرون يتفق..بريكست يضع جونسون فى مأزق وتحديات إيطاليا وكندا وألمانيا تتصدر

الجمعة، 23 أغسطس 2019 10:34 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الحماية المدنية تحذر من حرائق تسرب الغاز بالمنازل وتقدم نصائح للوقاية منها

الحماية المدنية تحذر من حرائق تسرب الغاز بالمنازل وتقدم نصائح للوقاية منها

اعرف حالات استحقاق تعويض الدفعة الواحدة بقانون التأمينات والمعاشات

اعرف حالات استحقاق تعويض الدفعة الواحدة بقانون التأمينات والمعاشات

السكة الحديد: تحديد موعد اختبار الطلاب المقبولين بالمعهد بعد انتهاء التنسيق

السكة الحديد: تحديد موعد اختبار الطلاب المقبولين بالمعهد بعد انتهاء التنسيق

القانون يلزم "التعليم" بتأهيل المدارس لدمج ذوى الإعاقة.. تعرف على التفاصيل

القانون يلزم "التعليم" بتأهيل المدارس لدمج ذوى الإعاقة.. تعرف على التفاصيل

مصدر بالأهلى: طلبات المدرب الألمانى تخطت الميزانية والتخطيط تبحث موقفه

مصدر بالأهلى: طلبات المدرب الألمانى تخطت الميزانية والتخطيط تبحث موقفه

القاهرة تعلن عن تسكين 525 أسرة بمشروع روضة السيدة حتى الآن

القاهرة تعلن عن تسكين 525 أسرة بمشروع روضة السيدة حتى الآن

دراسة: 9 من كل 10 أطفال لا يحصلون على نوم كاف بسبب الموبايل

دراسة: 9 من كل 10 أطفال لا يحصلون على نوم كاف بسبب الموبايل

فيلم الأكشن Angel Has Fallen يحقق 21 مليون دولار

فيلم الأكشن Angel Has Fallen يحقق 21 مليون دولار

اليوم.. أخر أيام تلقى تظلمات المستبعدين من بطاقات التموين ضمن المرحلة الرابعة

اليوم.. أخر أيام تلقى تظلمات المستبعدين من بطاقات التموين ضمن المرحلة الرابعة

خالد محيى الدين يكشف بمذكراته عداء سيد قطب للطبقة العاملة..تعرف على التفاصيل

خالد محيى الدين يكشف بمذكراته عداء سيد قطب للطبقة العاملة..تعرف على التفاصيل

مجانا للشباب من الجنسين.. 8 معلومات عن مراكز التدريب الحرفى بالمحافظات

مجانا للشباب من الجنسين.. 8 معلومات عن مراكز التدريب الحرفى بالمحافظات

2 مليون جنيه عقوبة جمع البيانات الشخصية دون توافر الشروط القانونية

2 مليون جنيه عقوبة جمع البيانات الشخصية دون توافر الشروط القانونية

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة