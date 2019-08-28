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روسيا: إدارج مسؤولين أمريكيين بقائمتنا السوداء رد فعل على عقوبات واشنطن

الأربعاء، 28 أغسطس 2019 09:41 ص
روسيا: إدارج مسؤولين أمريكيين بقائمتنا السوداء رد فعل على عقوبات واشنطن مجلس الاتحاد الروسى
أ ش أ

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قال رئيس لجنة الشؤون الدولية فى مجلس الاتحاد الروسى، قسطنطين كوساتشيف، اليوم الأربعاء، إن إدراج السناتور الجمهورى رون جونسون والديمقراطى كريس ميرفى فى القائمة الروسية السوداء كان رد فعل اضطرارى على العقوبات الأمريكية على موسكو.
وقال كوساتشيف في منشور كتبه على حسابه بموقع (فيسبوك) للتواصل الاجتماعي: "برزت القائمة السوداء لروسيا كرد فعل اضطراري على العقوبات الأمريكية التي تفرضها واشنطن على مواطنين روس، من ضمنهم برلمانيون.. ولطالما ذكرنا بوضوح موقفنا لزملائنا في الكونجرس الأمريكي - بأننا مستعدون للتخلي عن هذه القوائم فقط إذا فعلت الولايات المتحدة الشيء نفسه".
وأشار البرلماني الروسي إلى أن موسكو عرضت على واشنطن استبعاد المسؤولين من القوائم السوداء في حالة الزيارات الرسمية، ولكنها لم تتلق أي رد.


مجلس الاتحاد الروسى

روسيا

قسطنطين كوساتشيف

العقوبات الأمريكية

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