ربع مليون جنيه ومفتاح مصطنع.. سارق شركة بمدينة نصر يكشف كيفية تنفيذ جريمته

كتب عبد الرحمن سيد

اعترف عامل بشركة أمام رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة بسرقته 250 ألف جنيه من خزينة شركة بمدينة نصر، وأكد أنه استغل انصراف جميع العاملين واستولى على أموال الشركة بواسطة اصطناع نسخة للمفتاح الشركة والخزينة، وقام بإخفاء المسروقات داخل منزله فى المنيا، وتم القبض عليه وحرر المحضر اللازم تجاه الواقعة.

كان اللواء نبيل سليم، مدير مباحث القاهرة، تلقى بلاغا من قسم شرطة مدينة نصر أول، بتلقيه شكوى"محمد. ن. ا" 32 سنة مدير شركة الكائنة بذات عنوان البلاغ، وقرر باكتشافه سرقة"181 ألف جنيه، 1500 دولار، 4500 ريال سعودى، 150 يورو"، من داخل خزينة الشركة ملكه، ولم يتهم أو يشتبه فى احد بارتكاب الواقعة.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، ومن خلال فحص الكاميرات والعاملين والمترددين على الشركة محل البلاغ أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة، "ز. خ. ك" 19 سنة عامل بالشركة محل البلاغ ومقيم اول شبرا الخيمة قليوبية.

وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردده، تمكن ضباط وحدة مباحث القسم وبصحبتهما القوة المرافقة من ضبطه، وبمواجهته بالتحريات والمعلومات أيدها واعترف بارتكاب الواقعة، وأقر بأنه نظرا لعمله بالشركة وعلمه باحتفاظ مالكها بمبالغ مالية كبيرة بالخزينة فخطط لسرقتها، وفى سبيل ذلك تمكن من الاستيلاء على المفتاح الأصلى للشركة والخزينة واصطناع نسخة منهما، وتم ضبط كافة المبالغ المالية المستولى عليها بمسكنه، وتحرر عن ذلك ملحقاً للمحضر الأصلى وتولت النيابة العامة التحقيق.