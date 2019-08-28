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رئيس وزراء ليتوانيا يعلن إصابته بمرض السرطان فى جهازه الليمفاوى

الأربعاء، 28 أغسطس 2019 05:16 م
رئيس وزراء ليتوانيا يعلن إصابته بمرض السرطان فى جهازه الليمفاوى سوليوس سكفرنيليس - رئيس وزراء ليتوانيا
كتب محمد تهامى زكى

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أعلن سوليوس سكفرنيليس، رئيس وزراء ليتوانيا، عن إصابته بمرض السرطان، فى جهازه الليمفاوى، مؤكدا أنّه سيواصل العمل خلال فترة العلاج.

وقال سكفرنيليس، خلال لقاءه مع الصحفيين فى العاصمة "فيلنيوس"، إن التشخيص تأكد إصابته بورم ليمفاوى فى مرحلة مبكرة، مؤكدا أنّه خضع لأول جلسة علاج كيميائى، أمس الثلاثاء، مشيرا إلى أنّ العلاج سيتواصل فى خلال شهرى سبتمبر وأكتوبر المقبلين.

وأوضح سكفرنيليس، 49 عاما، أنه جرى اكتشاف الإصابة خلال فحص روتينى فى أعقاب الانتخابات الرئاسية، مايو الماضى، التى كان مترشحاً إليها، وتأكد التشخيص خلال عملية جراحية فى شهر أغسطس لجارى، يأمل الأطباء بالتعافى بشكل تام، وهذا ما آمله بدورى".

ومن المنتظر، تنظيم الانتخابات التشريعية المقبلة فى ليتوانيا خلال شهر أكتوبر 2020.


ليتوانيا

رئيس وزراء ليتوانيا

الانتخابات الليتوانية

السرطان

مرض السرطان

الجهاز الليمفاوى

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