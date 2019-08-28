رئيس وزراء باكستان: علاقتنا مع الصين أساس للسلام والاستقرار بالمنطقة

أ ش أ

أكد رئيس الوزراء الباكستانى عمران خان ونائب رئيس اللجنة العسكرية المركزية الصينية الزائر شو تشيليانج التزام البلدين مجددا بالتعاون من أجل تحقيق السلام والاستقرار فى المنطقة.

ونقلت صحيفة (دون) الباكستانية، اليوم الأربعاء، عن بيان لمكتب رئيس الوزراء الباكستاني بعد لقائه وفد صيني برئاسة تشيليانج، إن باكستان والصين ستواصلان التشاور والتنسيق عن كثب لتعزيز السلام والاستقرار في المنطقة والحفاظ على التوازن الاستراتيجي.

ويرأس الجنرال شو وفدًا رفيع المستوى إلى باكستان لمناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك لباكستان والصين. وتهدف زيارة المسئول الصيني إلى إجراء مناقشات ثنائية حول الأمن الإقليمي وتعزيز التعاون الدفاعي، وذلك على خلفية التوترات المتصاعدة بين الهند وباكستان منذ قرار نيودلهي بإلغاء الحكم الذاتي في الجزء الذي تسيطر عليه من كشمير وتقسيمه إلى جامو وكشمير ولاداخ.

وقال خان -متقدما بالشكر لرئيس الوزراء الصينى - لدعم بكين نهج إسلام آباد في مجلس الأمن الدولي بشأن قرار نيودلهي، إن "الجودة الفريدة من نوعها التي تتمتع بها الشراكة التعاونية الاستراتيجية بين باكستان والصين في جميع الظروف" هي أساس للسلام والاستقرار في المنطقة وما بعدها.

وحذر خان من أن الإجراءات الهندية تشكل تهديدًا للسلام والأمن.. وجدد التحذير من أن الهند يمكن أن تسعى لصرف انتباه العالم عن جرائمها (على حد تعبيره).