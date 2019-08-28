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رئيس وزراء اليمنى: شبوة منحت اليمن الكبير قوة عظيمة فى لحظة ضعف مؤلمة

الأربعاء، 28 أغسطس 2019 08:38 ص
رئيس وزراء اليمنى: شبوة منحت اليمن الكبير قوة عظيمة فى لحظة ضعف مؤلمة رئيس مجلس الوزراء اليمنى معين عبدالملك
أ ش أ

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شدد رئيس مجلس الوزراء اليمنى، معين عبدالملك سعيد، فى اجتماع مع أعضاء اللجنة الأمنية فى شبوة على ضرورة تطبيع الأوضاع فى المحافظة، بعد سيطرة الجيش اليمنى عليها إثر اشتباكات اندلعت بينه وبين لواء النخبة التابع للمجلس الانتقالى الجنوبى قبل أيام.
وقال رئيس الوزراء اليمني في تغريدة على حسابه على تويتر، أوردتها قناة " العربية الحدث" ،اليوم الأربعاء ، إنه استمع من اللجنة الأمنية في شبوة لتقييم دقيق عن الأوضاع الأمنية والعسكرية بالمحافظة وطبيعة التدابير والإجراءات المتخذة لتأمين المحافظة.
وأضاف "نقلت لهم تقدير الرئيس عبد ربه منصور هادي لأدائهم المسؤول والحازم في إنهاء التمرد وتوجيهاته بالحفاظ على الجاهزية العالية واليقظة، وضرورة تطبيع الأوضاع في المحافظة" مشيرا إلى أن شبوة منحت اليمن الكبير، في لحظة ضعف مؤلمة، قوة عظيمة.
وكانت القوات الحكومية أعلنت، السبت الماضي، إحكام سيطرتها الكاملة على مدينة عتق وكافة الطرق المؤدية إليها، وتأمين خطوط الإمداد من مأرب ووادي حضرموت، والسيطرة على 3 معسكرات كانت تتمركز فيها قوات "النخبة الشبوانية" الموالية للمجلس الانتقالي في محيط مدينة عتق.


اليمن

شبوة

معين عبد الملك

المجلس الانتقالى الجنوبى

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