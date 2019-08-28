رئيس هيئة الرقابة المالية يكرم المتفوقين علمياً من أبناء العاملين بها

كتب هانى الحوتى

نظمت هيئة الرقابة المالية، احتفالية لتكريم المتفوقين علمياً من أبناء العاملين بها على مختلف مراحلهم التعليمية بدءا من المرحلة الإبتدائية وحتى التخرج من الجامعة إلى جانب الحاصلين على شهادات عليا من درجات الماجستير والدكتوراه أو ما يعادلها.

وقال الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية، إن الاحتفالية تثمن لجهود العاملين بها فى رعاية النشء من أبنائهم وغرس قيم حب العلم والتفوق، وتعزيز الشعور لدى الأباء والأمهات من أسرة الهيئة بالولاء والإنتماء للرقيب، وبأننا نقدر مجهودهم الآخر فى رعاية أسرهم، وأن تجمع اليوم هو بداية لتقليد جديد لم يكن معمولا به من قبل، فالعاملون هم الثروة الحقيقية التى تعتمد عليها الهيئة فى تنفيذ خطط التطوير بكافة القطاعات ودعمهم وتنمية مهاراتهم، وتثمين لإنجازاتهم مع أولادهم.



تكريم المتفوقين

وأضاف عمران، فى بيان صحفى، اليوم الأربعاء، أن الاحتفالية تعد استجابة لمبادرة رئيس الجمهورية والتى أطلقها فى الشهر الجارى – أثناء الأحتفال بعيد العلم -تحت شعار "نحو بناء مجتمع مصرى يتعلم ويفكر ويبتكر" والتى تعبر عن إيمان وإدراك من الهيئة بالمعرفة، واحترامها له، وأن الاهتمام بقيمة المعرفة سينعكس على الاهتمام بالنمو الاقتصادى المستدام وتحسين مستويات المعيشة، خاصة أن معظم الاقتصادات المتقدمة تكنولوجيا اليوم هى حقًا القائمة على المعرفة.



أبناء العاملين بهيئة الرقابة المالية أمام مقرها بالقرية الذكية

وأشار رئيس الهيئة، إلى أن الاحتفالية بأبناء العاملين شهدت لقاء تعريفيا بالتنمية المستدامة كمفهوم وإلقاء الضوء على مبادئها وأهدافها وما يتم من تدابير قابلة للتطبيق لتعزيز الاستدامة على المستوى المؤسسى لهيئة الرقابة المالية وتحويل مقرها إلى مبنى مستدام من خلال تنفيذ خطة لتخفيض استهلاك الطاقة وما تم تركيبه من نظام تغذية بالمياه داخل مقر الهيئة يوفر ما يقرب من 50% من حجم الاستهلاك فى المياه وتطبيق إرشادات خبراء مشروع تحسين وكفاءة الطاقة للإضاءة والأجهزة بوزارة الكهرباء، ونصائح الأمم المتحدة لتحسين فعالية أنظمة الإضاءة والطاقة بالهيئة.



أبناء العاملين بهيئة الرقابة المالية

ودعا عمران، لجنة التنمية المستدامة، والتى تضم أعضاء إدارة التنمية المستدامة المستحدثة و20 متطوعا من العاملين بالهيئة، لزيادة ونشر الوعى والثقافة المرتبطة بالاستدامة بين كافة الأعمار من موظفى الهيئة من خلال نشر فكرة ابدأ بنفسك لتكون مثالا للأخرى، إلى حث الأبناء فى المرحلة الثانوية والمرحلة الجامعية على الانضمام لتلك اللجنة كمتطوعين، ليكونوا سباقين فى بيئاتهم التعليمية لنشر تجربة الهيئة لدى الأخرين لاتباعها وتقليدها.



احتفالية تكريم أبناء العاملين بهيئة الرقابة المالية

كما عرضت إدراة توعية المستثمر على الحاضرين عرض مرئى عن الأنشطة التى تتولى الإشراف والرقابة عليها من سوق المال، وتأمين وصناديق التأمين الخاصة، وتمويل عقارى، ونشاط التمويل متناهى الصغر.



المتفوقين علمياً من أبناء العاملين بهيئة الرقابة المالية

وفى ختام الاحتفالية، تم تسليم شهادات تقدير للأبناء المتفوقين ومكافآت مالية تشجيعا لهم وحثهم على استمرار تفوقهم.