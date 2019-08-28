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رئيس "مياه جنوب سيناء": قطع الخدمة عن مدينة أبو رديس لعطل فى محطة غرب النفق

الأربعاء، 28 أغسطس 2019 04:13 م
رئيس "مياه جنوب سيناء": قطع الخدمة عن مدينة أبو رديس لعطل فى محطة غرب النفق انقطاع المياه - أرشيفية
جنوب سيناء – فايزة مرسال

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أعلنت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى بمدينة أبو رديس بمحافظة جنوب سيناء فى بيان اليوم، قطع مياه الشرب لمدة 12 ساعة بجميع أحياء المدينة والقرى التابعة لها.

 

وقالت الشركة فى بيانها إنه حدث عطل بمحطة غرب النفق تسبب فى ضعف ضخ المياه منذ الصباح حتى انقطاعها نهائيا منذ ساعات.

 

وقال المهندس جمال عبد الصبور رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى بجنوب سيناء إن محطة خط النفق تتعرض للأعطال بشكل متكرر مما يؤثر على ضخ مياه الشرب لمدن خليج السويس، مشيرا إلى أنه سيجرى إجراء صيانة شاملة للمحطة لتفادى هذه الأعطال.

 

وأكد رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى بجنوب سيناء، أنه سيجرى الإعلان عن عودة المياه فور الانتهاء من إصلاح العطل.

 

 


مدينة ابورديس

قطع المياه

محطة غرب النفق

مياه الشرب بجنوب سيناء

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