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رئيس جودة التعليم: سحب الاعتماد فورا من المدارس غير الملتزمة بمعايير الجودة

الأربعاء، 28 أغسطس 2019 04:03 م
رئيس جودة التعليم: سحب الاعتماد فورا من المدارس غير الملتزمة بمعايير الجودة الدكتورة يوهانسن عيد رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد
كتب محمود طه حسين

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صرحت الدكتورة يوهانسن عيد رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد التابعة لرئيس مجلس الوزراء، بأن الهيئة تستعد لبدء زيارات المؤسسات التعليمية للعام الدراسى 2019 – 2020 من خلال تحديث منظومة الاعتماد وإجراءات التقدم للاعتماد من الهيئة وكتابة التقارير الواردة من فرق الزيارة، حيث من المتوقع أن تتقدم أعداد أكبر من المؤسسات التعليمية هذا العام خاصة بعد الاجتماع الذى عقدته الهيئة مع مديرى المدريات التعليمية على مستوى الجمهورية لحثهم على زيادة اعداد المؤسسات المتقدمة للاعتماد من الهيئة للوصول إلى المستهدف فى خطة مصر 2030 هو اعتماد 60% من مؤسسات التعليم قبل الجامعى وهو ما يتطلب تقدم 3000 مدرسة سنويا ، فى حين أنه لا يتقدم سوى 1000 مؤسسة تعليم قبل جامعى بحد أقصى سنويا ويتم مخاطبة جميع السادة المحافظين لاتخاذ الإجراءات اللازمة للوصول إلى المستهدف فى خطة مصرحيث أن نسبة مؤسسات التعليم قبل الجامعى التى تقدمت للاعتماد من الهيئة منذ نشائتها لا تتعدى 10% سواء على مستوى التعليم العام او التعليم الخاص رغم جاهزيته للتقدم للاعتماد من الهيئة.

 

وأضافت يوهانسن عيد ، أن الهيئة تستعد للقيام بأكبر حركة زيارات متابعة للمؤسسات التى حصلت على الاعتماد للتأكد من استمرارها فى اتباع معايير الجودة وتنفيذها لخطط التطوير والتحسين المستمر وفى حالة إخلال أى مؤسسة معتمدة بمعايير الجودة سوف يتم سحب الاعتماد منها فورا طبقا لقانون الهيئة ، وهو ما شدد عليه معالى رئيس الوزراء على المتابعة المستمرة للمؤسسات التعليمية المعتمدة، ولا تهاون مع المقصر وضرورة الوصول إلى المستهدف فى خطة مصر 2030.

وأكدت يوهانسن أن تقدم المدارس للاعتماد من الهيئة ليس خيارا وإنما إلزاما بحكم قانون الهيئة وأن الهيئة تقوم بإرسال تقارير سنوية بأعداد المؤسسات التى تقدمت للاعتماد من الهيئة حتى تاريخه إلى رئيس الجهورية ورئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب ، كما جاء بقانون إنشاء الهيئة ويتضمن التقرير نقاط القوة والضعف بمنظومة التعليم المصرى بالتعليم قبل الجامعى والتعليم العالى والتعليم الازهرى.

جاء ذلك خلال التدريب الذى تعقده الهيئة لجميع الفروع على مدار 3 ايام لتدريب العاملين على منظومة الاعتماد الجديدة التى وضعتها الهيئة ونظام الاعتماد الاكترونى الجديد الذى يقلل من الاجراءات الورقية ويزيد من فاعلية زيارة الاعتماد وكتابة التقارير.


التربية والتعليم

ضمان الجودة

الخثول على الجودة والاعتماد

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