رئيس بلدية إسطنبول عن إهدار موارد تركيا: "فى أى شيء تنفقون أموال الدولة"

كتب- هاشم الفخرانى

تسأل رئيس بلدية إسطنبول، أكرم أوغلوا، عن الجهات التى يتم فيها إنفاق أموال الدولة التركية .

وقال "أوغلوا" فى تغريدة له نشرها على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر": "ألغينا بروتوكول الأوقاف بمبلغ ٣٥٧ مليون ليرة، إلا أنه تم تقديم مساعدة طعام لوقف واحد فقط بمبلغ ٥٦ مليون ليرة، ففى أى شيء تنفقون أموال الدولة ؟".



التغريدة

وتبلغ ميزانية تركيا خلال عام 2019 تبلغ 949 مليار ليرة تركية (178 مليار دولار) في النفقات للوكالات العامة و 867 مليار ليرة تركية (163 مليار دولار) في الإيرادات العامة.

وقد بلغت حصة اسطنبول في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد 31.2 % أو 970 مليار ليرة تركية .