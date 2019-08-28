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رئيس الوزراء الباكستانى يبحث مع العاهل الأردنى الأوضاع الراهنة فى كشمير

الأربعاء، 28 أغسطس 2019 09:12 م
رئيس الوزراء الباكستانى يبحث مع العاهل الأردنى الأوضاع الراهنة فى كشمير العاهل الاردنى
أ ش أ

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 أجرى رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، اتصالاً هاتفياً مع العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، بحث خلاله الجانبان الأوضاع الراهنة في الشطر الهندي من إقليم كشمير المتنازع عليه إثر إجراءات أحادية الجانب من قبل الهند لإلغاء وضعه الدستوري الخاص وفرض حظر التجول في الخامس من أغسطس الجاري.
 
وقال خان - وفقا لوكالة الأنباء الباكستانية الرسمية - إن إجراءات الهند الاستفزازية حول كشمير أدت إلى الأزمة الإنسانية، كما أنها تشكل تهديدا للأمن والسلام الإقليمي، مضيفا أن الهند تحاول تغيير التركيبة السكانية في جامو وكشمير الأمر الذي يعد انتهاكاً لقرارات مجلس الأمن الدولي.
 
من جانبه، قال الملك عبدالله الثاني بأن الأردن تراقب الوضع في كشمير عن كثب، وأكد ضرورة حل نزاع كشمير عبر الحوار، وقال بأن الأردن ستجري التشاور مع الدول الأخرى حول التطورات في كشمير.

العاهل الاردنى

عمران خان

عبدالله الثاني

كشمير

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