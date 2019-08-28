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رئيس البرلمان البريطانى: تعليق عمل المجلس خرق دستورى

الأربعاء، 28 أغسطس 2019 01:29 م
رئيس البرلمان البريطانى: تعليق عمل المجلس خرق دستورى جون بيركو رئيس البرلمان البريطانى
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اعتبر جون بيركو رئيس البرلمان البريطانى، اليوم الأربعاء، خطوة رئيس وزراء بلاده بوريس جونسون بتعليق المجلس التشريعى انتهاكا لدستور البلاد.
 
وقال بيركو، فى تصريح نقلته قناة (الحرة) الأمريكية، "إنه من الواضح أن هدف جونسون من تعليق البرلمان هو منع النواب من أداء دورهم ومناقشة اتفاق خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبى (بريكست)".
 
وأكد رئيس الوزراء البريطانى، فى وقت سابق اليوم، اعتزامه مطالبة الملكة إليزابيث الثانية بتمديد الإجازة الصيفية للبرلمان التى تنتهى فى 3 سبتمبر إلى 14 أكتوبر، ما أثار غضب نواب المعارضة الساعين لمنع بريكست.
 
وقال توم واتسون نائب زعيم حزب العمال أكبر الأحزاب المعارضة، "هذا التحرك إهانة فاضحة تماما لديمقراطيتنا، لا يمكننا السماح بحدوث هذا". 
 
ويُعلق البرلمان بحسب الأعراف، بمناسبة المؤتمرات السنوية للأحزاب الرئيسية الثلاثة، ومن المقرر أن ينتهى المؤتمر الأخير وهو لحزب المحافظين الحاكم، فى الثانى من أكتوبر.
 
وسبق لرئيس الوزراء البريطانى، أن أكّد مرارا عزمه على إخراج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبى فى 31 أكتوبر، سواء حصل ذلك باتفاق أم من دون اتفاق. 
 
ويسعى جونسون، لإعادة التفاوض مع بروكسل على الاتفاق الذى توصّلت إليه رئيسة الوزراء السابقة تيريزا ماى، ورفض البرلمان البريطانى المصادقة عليه.
 

البرلمان البريطانى

البريكست

بريطانيه

رئيس البرلمان البريطانى

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