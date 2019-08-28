سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 28 أغسطس 2019 02:58 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عاجلة

ديلى ميل: القبض على ممثل لـ"نيتفليكس" بتهمة الابتزاز الجنسى

الأربعاء، 28 أغسطس 2019 02:24 م
ديلى ميل: القبض على ممثل لـ"نيتفليكس" بتهمة الابتزاز الجنسى ستيفين فابريزو

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قالت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، إن مسئولا تنفيذيا فى شركة كبيرة تعمل لصالح هوليود قد تم القبض عليه بتهمة اغتصاب وابتزاز سيدة التقى بها عن طريق موقع مواعدة إلكترونى.

 

 وذكرت الصحيفة، أن ستيفين فابريزو قد تم إقالته يوم الاثنين من منصبه كمستشار عام فى اتحاد الثورة المتحركة بأمريكا، وهى جماعة تجارية تمثل خمس استوديوهات أفلام كبرى وشبكة نيتفليكس فى واشنطن.

 

 وتم القبض على فابريزو فى العاصمة الأمريكية يوم الجمعة الماضى، واتهم بمحاولة ابتزاز سيدة بعدما دفع لها 400 دولار لإقامة علاقة جنسية توافقية معها فى 19 أغسطس الجارى. وقالت له السيدة إنها لا ترغب فى رؤيته مجددا بعد أن التقيا لمرة واحدة، مما دفع فابريزو لابتزازها عبر رسائل نصية.

 

ووفقا لما ذكرت مجلة فاريتى، فإن المتهم أخبر السيدة أنه يعرف أين تعيش وأين تعمل، وأضاف: "لا تفكرى، سيكون المشفى سعيدا لمعرفة أن ممرضاته الشابات يقمن علاقات جنسية مقابل المال، وكذلك الحل بالنسبة لمالك سكنك".

 

وزعمت السيدة، أن فابريزو أجبرها على مقابلته مرة ثانية، واستمر فى تهديدها بفضحها عند والديها ما لم تمتثل لطلباته.

 

وطلبت السيدة الشرطة وبعدما رتبت موعدا جديدا، تم القبض عليه خارج شقتها صباح الأربعاء.

 

 وكشف رئيس مجلس إدارة اتحاد الصورة المتحركة لأمريكا تشارلز ريفكين عن إقالة فابريزو فى رسالة تم إرسالها لأعضاء مجلس الإدارة صباح الاثنين. وتم إقالته لانتهاء شروط العمل.


نيفليكس

هوليود

ابتزاز جنسى

واشنطن

ديلى ميل

اليوم السابع بلس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

سوق البث الشبكى يتوسع.. 4 منافسين كبار يهددون عرش "نتفليكس".. ديزنى الأكثر إنفاقا بميزانية 2.5 مليار دولار.. زيادة ميزانية HBO 500 مليون دولار سنويا.. وخبرة "آبل" فى التسويق تزيد فرص Apple TV+ فى المنافسة

الأحد، 18 أغسطس 2019 04:59 م

"عروض خاصة للهنود".. "نتفليكس" تواصل نزيف المشتركين والخسائر تتوالى.. قلق فى أوساط وول ستريت بعد تغير مسيرة خدمة البث الشبكى رغم البداية القوية.. المنافسون الجدد يهددونها والشركة تبحث عن زبائن بأسعار أقل

الجمعة، 26 يوليه 2019 06:00 ص

عروض خاصة للهنود.. نتفليكس تبحث عن زبائن جدد بسبب الخسائر

الخميس، 25 يوليه 2019 05:37 م

الأسهم الأمريكية تفتح منخفضة مع انحدار نتفليكس

الخميس، 18 يوليه 2019 05:56 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
للتخفيف على المواطنين..تقسيط قيمة التصالح فى المخالفات على 3 سنوات

للتخفيف على المواطنين..تقسيط قيمة التصالح فى المخالفات على 3 سنوات

50 جنيها رسوم دخول المصريين للمتحف الكبير والأطفال حتى 6 سنوات مجانا

50 جنيها رسوم دخول المصريين للمتحف الكبير والأطفال حتى 6 سنوات مجانا

شاهد فى دقيقة.. الكفة متعادلة.. المقاصة يطمح فى تحقيق مفاجأة أمام الزمالك

شاهد فى دقيقة.. الكفة متعادلة.. المقاصة يطمح فى تحقيق مفاجأة أمام الزمالك

بسام راضى: توجد مصلحة مباشرة للتعاون بين اليابان وأفريقيا بما يخدم الجانبين

بسام راضى: توجد مصلحة مباشرة للتعاون بين اليابان وأفريقيا بما يخدم الجانبين

مصطفى مدبولى يهنئ الرئيس السيسي بالعام الهجري الجديد: سدد الله خطاكم

مصطفى مدبولى يهنئ الرئيس السيسي بالعام الهجري الجديد: سدد الله خطاكم

حكم فريد.. "المضبطة" تتسبب فى حبس متهم شهرا لتجاوزه فى حق محامى الخصم

حكم فريد.. "المضبطة" تتسبب فى حبس متهم شهرا لتجاوزه فى حق محامى الخصم

"الهجرة" تحذر من استغلال اسم الوزارة وشعارها لجمع تبرعات من الجاليات

"الهجرة" تحذر من استغلال اسم الوزارة وشعارها لجمع تبرعات من الجاليات

التعليم العالى: 160 ألف طالب سجلوا رغباتهم بتنسيق الشهادات الفنية

التعليم العالى: 160 ألف طالب سجلوا رغباتهم بتنسيق الشهادات الفنية

التعليم العالى: 75 ألف طالب سجلوا رغباتهم بتنسيق المرحلة الثالثة حتى الآن

التعليم العالى: 75 ألف طالب سجلوا رغباتهم بتنسيق المرحلة الثالثة حتى الآن

"فتاة العياط" تصل محكمة شمال القاهرة لنظر استئناف قرار إخلاء سبيلها

"فتاة العياط" تصل محكمة شمال القاهرة لنظر استئناف قرار إخلاء سبيلها

94% من القراء يؤيدون تشديد الرقابة على المدارس الخاصة لمواجهة انفلات المصروفات

94% من القراء يؤيدون تشديد الرقابة على المدارس الخاصة لمواجهة انفلات المصروفات

أبرز 5 مكاسب لتعديلات قانون البناء المتوقع إقراره بدور انعقاد البرلمان الأخير

أبرز 5 مكاسب لتعديلات قانون البناء المتوقع إقراره بدور انعقاد البرلمان الأخير

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة