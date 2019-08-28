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دراسة: لاعبو كرة القدم أكثر عرضة لضعف الانتصاب

الأربعاء، 28 أغسطس 2019 10:00 ص
دراسة: لاعبو كرة القدم أكثر عرضة لضعف الانتصاب ضعف الانتصاب - أرشيفية
كتب بيتر إبراهيم

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كشفت دراسة علمية جديدة أن لاعبى كرة القدم السابقين الذين لديهم تاريخ سابق فى صدمات الرأس هم أكثر عرضة للمعاناة من ضعف الانتصاب في وقت لاحق من العمر.

ووفقاً لموقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية فوجد الباحثون أن ما لا يقل عن 20% من لاعبي كرة القدم المحترفين السابقين أبلغوا عن انخفاض مستويات هرمون تستوستيرون أو الضعف الجنسي، وما هو أكثر من ذلك كان الرجال الذين أبلغوا عن أكثر أعراض الارتجاج حوالي ضعف احتمال الإصابة بالضعف الجنسى.

وقال الفريق من كلية الصحة العامة بجامعة هارفارد، إن الارتجاج قد يضر بمنطقة الدماغ المرتبطة بإنتاج هرمون التستوستيرون وأنه - إذا كان الأمر كذلك - يمكن أن يكون هناك طريقة سهلة لعلاج هذه الحالة.

ويحدث الضعف الجنسي عندما يكون لدى الرجل مشكلة في الحصول على الانتصاب والحفاظ عليه بما فيه الكفاية لممارسة الجنس، ويمكن أن تحدث هذه الحالة بسبب الإجهاد والاكتئاب وتدفق الدم المحدود إلى القضيب، أو كأحد الآثار الجانبية للأمراض الخطيرة مثل أمراض القلب أو ارتفاع ضغط الدم.

وأضاف الباحثون أن التغيرات فى الدماغ والهرمونات والأوعية الدموية والأعصاب والعضلات والحالة العاطفية يمكن أن تؤدي إلى الضعف الجنسى.


ضعف الانتصاب

الارتجاج

اضرار ارتجاج المخ

ارتجاج المخ

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