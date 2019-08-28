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دبلوماسى يابانى يزور كوريا الجنوبية غدا فى ظل التوتر بين البلدين

الأربعاء، 28 أغسطس 2019 02:50 م
دبلوماسى يابانى يزور كوريا الجنوبية غدا فى ظل التوتر بين البلدين وزيرة خارجية كوريا الجنوبيه
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أعلنت وزارة خارجية كوريا الجنوبية، اليوم الأربعاء، أن دبلوماسيا يابانيا سيزور سول غدا الخميس لإجراء محادثات مع مسئولين كوريين جنوبيين فى ظل ارتفاع حدة التوترات بين البلدين بشأن التجارة والعمل القسرى فى فترة الحرب.
 
وأوضحت الوزارة، فى بيان لها أوردته وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية- أن المدير العام لمكتب الشئون الآسيوية بوزارة الخارجية اليابانية كينجى كاناسوجى سيصل إلى سول غدا للقاء نظيره الكورى الجنوبى كيم جونج هان.
 
وذكرت الوزارة أن كاناسوجى، الذى يشغل أيضا كبير المبعوثين النوويين فى اليابان- سيلتقى كذلك مع المبعوث النووى الكورى الجنوبى لى دو هون لمناقشة الجهود المشتركة لتسهيل عملية استئناف المفاوضات النووية بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية.
 
يُشار إلى أن التوترات بين سول وطوكيو، تأججت اليوم، لأن اليابان أدخلت قرارها حيز التنفيذ، والذى يتعلق بإزالة كوريا الجنوبية من "القائمة البيضاء" للشركاء التجاريين الموثوق بهم والتى تمنح للدول المدرجة عليها معاملة تفضيلية فى استيراد العناصر ذات الاستخدام المزدوج التى يمكن تحويلها للأغراض العسكرية.
 
ومع عدم ظهور أى علامات تدل على تخفيف حدة الخلاف التجارى بين البلدين..أعلنت سول الأسبوع الماضى قرارها بإنهاء اتفاق تبادل المعلومات الاستخباراتية العسكرية الثنائية التى تعتبر حالة نادرة للتعاون الأمنى الثنائى ومنصة لتسهيل التعاون فى مجال الدفاع الثلاثى مع حليفهم المشترك الولايات المتحدة.
 

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