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خلال ساعات.. الحكم فى إعادة محاكمة 23 متهمًا بـ"التخابر مع حماس"

الأربعاء، 28 أغسطس 2019 07:00 ص
خلال ساعات.. الحكم فى إعادة محاكمة 23 متهمًا بـ"التخابر مع حماس" قضيه التخابر مع حماس - أرشيفية
كتب إيهاب المهندس

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تنطق محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، اليوم الأربعاء، بحكمها فى إعادة محاكمة 23 متهما من قيادات وعناصر جماعة الإخوان، فى قضية اتهامهم بارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الأمن القومى، والتنسيق مع تنظيمات العنف المسلح داخل مصر وخارجها بقصد الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضى المصرية، والمعروفة بالتخابر مع حماس.

تعقد الجلسة بعضوية المستشارين عصام أبو العلا وحسن السايس، وسكرتارية حمدى الشناوى.

وكانت النيابة العامة قد أسندت إلى المتهمين تهم التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد، بغية ارتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها، وتمويل الإرهاب، والتدريب العسكرى لتحقيق أغراض التنظيم الدولى للإخوان، وارتكاب أفعال تؤدى إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها.


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