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خطأ بشرى وراء اصطدام طائرة صغيرة فى إسبانيا وعدد الضحايا وصل 7 أشخاص

الأربعاء، 28 أغسطس 2019 12:45 م
خطأ بشرى وراء اصطدام طائرة صغيرة فى إسبانيا وعدد الضحايا وصل 7 أشخاص سقوط طائرة مسيرة - أرشيفية
كتبت فاطمة شوقى

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قالت صحيفة "إيه بى سى" الإسبانية إن خطأ بشريا وراء اصطدام طائرة صغيرة ومروحية فى جزيرة مايوركا الأحد الماضى.

 

وأكدت التحقيقات أنه لا يوجد عطل فنى فى الطائرات ولكن الطيارين لم يريا بعضهما، وهو ما أدى إلى الاصطدام.

 

وأشارت الصحيفة إلى أن عدد الضحايا وصل 7 أشخاص بينهم أسرة ألمانية مكونة من 4 أفراد، وقائد الطائرة الذى  سقط فى البحر.

 

وأضافت الصحيفة أن الطائرة من طراز C101 تابعة للقوات الجوية ، كانت تقوم برحلة تعليمية، وشارك الصليب الأحمر والحرس المدنى فى عمليات البحث والانقاذ ، بالإضافة إلى طائرة هليكوبتر مع فريق رجال الاطفاء.


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اخبار اسبانيا

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