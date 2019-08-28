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خدعوك فقالوا.. حبوب منع الحمل بتزود الوزن

الأربعاء، 28 أغسطس 2019 12:00 ص
خدعوك فقالوا.. حبوب منع الحمل بتزود الوزن منع الحمل
كتب بيتر إبراهيم

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لعدة سنوات، تجنبت الكثير من النساء استخدام وسائل منع الحمل الهرمونية بسبب المخاوف من أنها سوف تزيد من وزنهن، لكن التوجيهات الجديدة من كلية الرعاية الجنسية والإنجابية (FSRH) تنص على أنه لا يوجد دليل يدعم هذا.

ووفقاً لموقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، في الواقع ، يقولون إن النساء في سن الإنجاب يميلون إلى زيادة الوزن بمرور الوقت - بغض النظر عن استخدام أي وسيلة لمنع الحمل.

ويشمل ذلك وسائل منع الحمل داخل الرحم - اللولب IUS و الزرع أو حبوب منع الحمل التي تحتوي على البروجستيرون فقط أو وسائل منع الحمل الهرمونية المركبة.

وقالت الدكتورة سارة هاردمان ، مديرة وحدة الفعالية في FSRH: "كثيراً ما تخبرنا النساء أنهن لا يرغبن في البدء أو الاستمرار في منع الحمل لأنهن قلقات من أن يزيد وزنهن".

وفي الدراسات ، تكتسب النساء في المتوسط ​​قدرا مماثلا من الوزن بمرور الوقت سواء كانوا يستخدمون وسائل منع الحمل الهرمونية أم لا.

وبعبارة أخرى ، قد تكتسب النساء بعض الوزن أثناء استخدام وسائل منع الحمل بسبب تغيير النظام الغذائى فى الزواج.

وأضاف الباحثون: "بعد النظر في جميع الدراسات المتاحة ، يمكننا أن نقول أن متوسط ​​زيادة الوزن أثناء استخدام حبوب منع الحمل ، والغرس والملف الهرموني متواضعان ولا يختلفان بشكل كبير عن زيادة الوزن دون استخدام وسائل منع الحمل أو وسائل منع الحمل غير الهرمونية".

 

 


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