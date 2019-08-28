خادم الحرمين وولى العهد السعودى يهنئان أمير الكويت على سلامته

وكالات

استقبل الشيخ صباح الأحمد، أمير دولة الكويت، في قصر بيان، الأربعاء، بحضور الشيخ نواف الأحمد، ولي العهد الكويتى، الأمير تركى بن محمد بن فهد، وزير الدولة، عضو مجلس الوزراء السعودى، الذي نقل لأمير الكويت تحيات وتقدير خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد السعودى، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، وتهنئتهما له بعد تجاوزه للعارض الصحي.

ووفقا لما نشره موقع العربية الإخبارى، حمّل أمير دولة الكويت، لعضو مجلس الوزراء السعودى، شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين وولي العهد السعودى على تهنئتهما بسلامته، متمنيا للشعب السعودى المزيد من التقدم والازدهار.

وحضر الاستقبال القائم بأعمال سفارة خادم الحرمين الشريفين في الكويت، الدكتور حسن الأنصارى، والمستشار في الديوان الأميرى، الشيخ محمد الخالد الصباح، ووزير شؤون الديوان الأميرى بالإنابة، المستشار محمد ضيف الله شرار.